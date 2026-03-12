苗栗縣開辦16班職訓、13場徵才 提供1萬多職缺

苗栗縣政府秘書長陳斌山（右2）等人對苗栗縣生產合作附設職業訓練中心學員作品，讚不絕口。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府今（12）日舉辦「安心就業．技能加值」徵才職訓記者會，即日起至今年底陸續開辦16班職訓、13場徵才活動，提供約1萬多個就業機會，盼透過多元培訓課程與就業媒合機制，協助縣民強化專業技能、順利銜接職場，開創職涯新契機，同時為地方產業發展注入更多優質人力。

苗縣府勞工及青年發展處長王浩中指出，今年開辦的職前訓練班有醫事護理及家事類、織品、皮革及有關材質手工藝品製作類、工業類、廚師類、縫紉、刺繡類、室內配線類、美髮、美容類，其中包括時下最夯的AI創意行銷課程，即日起至年底陸續開班，盼協助待業或轉職民眾培養專業技能，提升職場競爭力，進一步拓展進入各產業領域發展的機會。

請繼續往下閱讀...

在促進就業媒合方面，今年度與苗栗就業中心辦理13場現場就業徵才活動，邀集在地企業及多元產業廠商共同參與，提供共1萬多個工作機會。另外苗縣府也將與在地3所大專院校合作辦理校園徵才活動，透過企業進入校園的方式，讓即將畢業的學生能直接接觸企業，了解產業發展趨勢與職缺需求，提早規劃未來職涯方向，縮短從校園到職場的適應期。

王浩中表示，民眾如想參與今年度相關職訓課程，只要年滿15歲以上、具工作意願且工作技能不足之失業或待業者，即可報名參加，課程受訓期間平均為1至3個月不等，符合特定對象身分的參訓者還能領取職業訓練生活津貼，減輕學員在訓練期間的生活經濟壓力。電洽：037-558328。

苗栗縣政府勞動及青年發展處長王浩中，說明今年辦理徵才場次等相關內容。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府為提升失業者的專業技能，培養就業競爭力，舉辦職前職業訓練開班宣傳記者會，邀請失業、待業者接受一技之長訓練。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法