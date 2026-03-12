澎湖企業家捐贈大米龜600台斤 關懷湖西鄉幼童

正崴企業行歐正崴捐贈平安米包龜，給湖西鄉立幼兒園。（記者劉禹慶攝）

今年澎湖西乞龜活動順利結束，各廟平安龜進入最後拆裝階段，小的米包龜會被信眾迎回供奉，大的米包龜則分送鄰里、低收入戶及弱勢團體等。為回饋地方、關懷幼兒成長，正崴企業行負責人歐正崴於元宵節乞求平安大米龜後，今（12）日特別將重達600台斤的白米全數捐贈予湖西鄉立幼兒園，作為園內幼童餐食使用，以實際行動支持幼兒教育與健康成長。

湖西鄉立幼兒園表示，元宵節象徵團圓與祈福，正崴企業行負責人歐正崴在祈求平安順遂之餘，更將象徵福氣與豐收的大米龜分享給幼兒園孩子們能享用，這份善心不僅充實了幼兒園餐食資源，更展現企業回饋鄉里、關懷教育的社會責任。

園方也特別感謝歐正崴的慷慨捐贈，讓全園師生深感溫馨與感動，未來幼兒園將妥善運用這批愛心米於幼童餐食中，讓孩子們在健康快樂的環境中成長，同時也藉此機會教導幼童學習感恩與分享的精神。

湖西鄉長陳振中指出，社會各界的支持與關懷，是推動幼兒教育的重要力量，也期盼透過這樣的善行義舉，讓更多人一同關心幼兒教育，共同為孩子打造更幸福的成長環境。

捐贈儀式由湖西鄉長陳振中（左），代表湖西鄉立幼兒園接受。（記者劉禹慶攝）

