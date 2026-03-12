311感恩單車環台抵台南 33名日騎士騎900公里謝台灣

台南市長黃偉哲（右）致贈台南的果乾給團長一青妙（左），表達支持加油。（圖由台南市府提供）

台日之間長年在患難見真情，情誼深厚。「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」車隊今（12）日抵達台南市，由33名日本騎士組成的感謝團隊受到熱情迎接。

台南市長黃偉哲親自接待，並準備台南特色美食為車隊接風，包含柚子汁、柚子氣泡飲、當季水果及鳳梨酥等在地風味，團員們讚不絕口。

黃偉哲表示，非常感謝由一青妙發起自行車感謝行動，對於車隊以實際行動表達台日友誼深感敬佩。台日之間的情誼早已跨越國界，從東日本大地震到2016年南台強震，雙方都在災難時刻相互關懷、伸出援手。疫情期間，日本也捐贈疫苗協助台灣防疫，而去年台南楠西地震發生後，日本友誼城市同樣主動關心與支援，這份如同兄弟姊妹般的情誼十分難得。

一青妙表示，在帶領團員前往台南前，就向大家介紹台南是全台食物最好吃、最有人情味且風景優美的城市，實際抵達後，沿途遇到許多民眾為車隊加油打氣，讓團員們感受到濃厚的人情味，「就像回到自己家一樣」，也因此向大家推薦未來再訪台南深度旅遊。

「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」於3月7日自中華民國總統府前出發，預計以9天時間騎行約900公里完成環台行程。車隊成員中有不少與台南淵源深厚的友人，一青妙亦擔任台南市親善大使。

多位長期推動台日交流的人士到場交流，包括立委郭國文、行政院政務顧問野崎孝男以及南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧等人。

台南市長黃偉哲（前右4）與「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」團隊合影。（圖由台南市府提供）

