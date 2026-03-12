家扶調查5成6兒少曾遇不舒服碰觸 逾半被摸身體「紅燈區」

藝人林心如代言家扶愛心大使，呼籲大眾關注孩子的身體自主權，隱私部位禁止觸碰，尊重孩子、用愛包圍。（記者吳柏軒攝）

身體界線必須從小教育，且官方數據發現未成年兒少遭性騷擾人數逐年攀升；家扶基金會今（12日）公布調查，發現5成6兒少曾遭遇不舒服的肢體觸碰，且逾半被觸摸屁股、胸部及生殖器等，愛心大使林心如也以家長身分呼籲大家，要傾聽孩子聲音，尊重意願，並教導身體自主權，號召大眾撐起孩子的保護傘。

家扶社工處主任蔡雯瑾表示，去年底透過網路問卷，收集9歲到17歲兒少共1314份回應，調查其日常觸碰與感受，其中有5成6的孩子曾遭遇不舒服的肢體觸碰經驗，有28人總是遇到；而在觸碰的部位當中（複選），比例最高的前3名分別是屁股63％、生殖器58.4％與胸部55.2％，皆是身體的「紅燈區」，顯示兒少面臨安全風險。

蔡雯瑾也指出，調查還發現，不舒服的兒少有58.4％會告訴父母，但仍有22％選擇獨自承受，深入調查不願求助的原因，43％覺得沒什麼，42％是不想將事情擴大，讓人憂心；同時，將不舒服經歷告訴他人的兒少卻有近7成「不被相信」，逾半數被說「反應過度，不要在意」，甚至有47.2％「遭到指責」，皆動搖兒少未來求助意願。

家扶社工師謝亞芯分享，受害孩子在反應後不被信任，等於二次傷害，未來可能不反應，反而增加受害機會，目前家扶引入「用愛包圍」服務模式，社工定期到宅引導孩子表達感受與學習辨識，促進家庭互動等。

藝人林心如則3度代言家扶基金會，她表示，這次聚焦身體，自己身為家長對此非常有感，強調保護孩子需要推廣教育，家長更要替孩子發聲、成為堅強後盾，並提醒當孩子遭受父母的熟人侵犯，如果求助父母未果，可能轉去網路求助，反而掉入更大陷阱，呼籲家長傾聽孩子聲音，理解並相信，讓孩子願意說出心裡話，也從小就教育自己小孩身體界線，「比基尼包起來的地方堅決不能被碰！」也尊重孩子接受親親抱抱的意願。

藝人林心如代言家扶基金會，呼籲大眾關注兒少身體自主權議題，推廣捐款滿額可獲得限量聯名「貓爪抓」摺疊傘。

家扶基金會調查，兒少遭遇不舒服的身體觸碰，有逾半是在屁股、胸部及生殖器等紅燈區部位。

