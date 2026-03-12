為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南台灣半導體熱潮 陽明交大高雄校區碩士班錄取率僅4.2％

    2026/03/12 15:12 記者葛祐豪／高雄報導
    電子物理是陽明交大歷史悠久的系所之一，也是當年交大創校的系所。（陽明交大提供）

    陽明交大高雄校區115學年度首度開班的碩博士班招生，反應相當熱烈，其中，電子物理系碩士班預計錄取15名，卻吸引358人報考，錄取率僅4.2%，成為全校競爭最激烈系所之一，校方認為這顯示南台灣對頂尖半導體專業教育的高度需求。

    陽明交大表示，電子物理是陽明交大歷史悠久的系所之一，也是當年交大創校的系所，可說是孕育台灣科技業的搖籃。此次將最重要的系所在高雄開課，顯示校方對南台灣人才的重視，更展現南台灣在地人才積極投入半導體產業的決心。

    陽明交大副校長陳永富強調，因應南部科技廊帶發展，高雄校區課程規劃兼顧基礎數理與前瞻科技，並強化系統晶片設計與AI應用能力，精準對接半導體與電子產業需求，招生數據是最直接的回應，電子物理系碩士班首度南下開班，即吸引358人報考，錄取率僅4.2%，充分反映學界與產業界對高品質半導體教育資源南移的期待。

    面對半導體產業持續擴張所帶來的人才缺口，陽明交大積極培育跨域半導體新血，於今年3月2日至31日開放報名的高雄校區「學士後電子與光子學士學位學程」，已調整報考資格，過去僅限非理工類組的畢業生報考，新學年度將全面不限科系背景，鼓勵來自不同專業領域的優秀人才，跨足半導體與光子科技產業。

