陽明山花季接續登場 竹子湖公廁強化清潔管理

台北市環保局推動「竹子湖公廁管家專案」，針對使用率高的北投16號及北投17號2座公廁，導入科學化的「公廁健檢」與「深層清潔」服務。（記者蔡愷恆攝）

陽明山竹子湖海芋季與繡球花季將登場。為了讓旅客在山上有舒適的如廁空間，台北市環保局推動「竹子湖公廁管家專案」，針對使用率高的北投16號及北投17號等2座公廁，導入科學化的「公廁健檢」與「深層清潔」服務。常到陽明山踏青的民眾表示，竹子湖與各步道的交匯處過往僅有FRP流動廁所，現在設置公廁且維持乾淨整潔，讓爬山體驗變得更好。

環保局表示，傳統公廁維護往往僅止於表面清掃，這次專案特別強調「預防性管理」。在花季正式開始前，已針對兩座公廁進行全面的健康檢查，利用檢知管測試氨氣濃度、風速計檢測通風功能，並以內視鏡檢視管路狀況，精準找出髒、濕、臭的根源。隨後執行專業的「深層清潔」，使用單盤洗地機與高壓清洗機清除累積的頑垢，讓公廁恢復如新，提升後續日常維護的效率。

環保局提到，考量到花季期間每日預計有上千人次使用公廁，例假日人潮更可能突破3千人次，環保局特別規劃花季期間，強化清潔與管理作為，包含提升例假日清潔巡檢頻率、QR Code即時回饋意見、乾式清洗以及每週不定期反偷拍偵測等。

環保局說，透過「公廁管家」的專業模式與智慧科技導入，希望能徹底翻轉大眾對公共廁所的刻板印象，在繁花盛開的竹子湖，為市民與國內外遊客創造一個更舒適、更健康的如廁空間。

竹子湖公廁旁還有露台供民眾俯視陽明山景色。（記者蔡愷恆攝）

