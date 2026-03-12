響應植樹節 劉和然率新北師生、企業動手種下原生喬灌木

適逢植樹節，為響應聯合國永續發展目標（SDGs），新北市副市長劉和然今（12）日與板橋大觀國小師生、15間企業團體一起種下9種原生喬灌木。（記者黃子暘攝）

適逢植樹節，為響應聯合國永續發展目標（SDGs），新北市副市長劉和然今（12）日與板橋大觀國小師生、15間企業團體一起種下9種原生喬灌木。劉和然說，今年植樹活動以「多元種植 城市永續森生不息」為核心，聚焦生態保育理念，市府更與林業試驗所全國種樹諮詢中心共同規劃都市「生態灌叢」，希望透過種植多元原生種喬灌木，讓灌叢狀自然形成，營造高低層次分明、類似原始棲地的複層植栽環境，提供不同生物棲地需求。

農業局長諶錫輝介紹，這次活動種下豆梨、四照花、香楠、紅楠、烏心石、厚葉石斑木、桃金孃、野牡丹、山黃梔等9原生種喬灌木，希望串聯鄰近湳仔溝、大漢溪等生態熱區，強化都市生態廊道功能，同時保育原生樹種。

請繼續往下閱讀...

劉和然指出，新北推動「三生永續」政策，從生產、生活、生態推動永續農業，去年更推出「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」計畫，攜手北台灣7縣市共同推動，廣邀各級政府、民間團體、學校與企業參與植樹，促進環境綠化和生態永續。

農業局補充，植樹與環境保育息息相關，是需要長期深耕的工程，市府多年來推動計畫型植樹，每年以不同主題推廣，包括「山海造林」、「都市造林」等計畫，邀請大眾一起響應環保永續。

適逢植樹節，為響應聯合國永續發展目標（SDGs），新北市副市長劉和然今（12）日與板橋大觀國小師生、15間企業團體一起種下9種原生喬灌木。（記者黃子暘攝）

適逢植樹節，為響應聯合國永續發展目標（SDGs），新北市副市長劉和然今（12）日與板橋大觀國小師生、15間企業團體一起種下9種原生喬灌木。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法