為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    響應植樹節 劉和然率新北師生、企業動手種下原生喬灌木

    2026/03/12 14:36 記者黃子暘／新北報導
    適逢植樹節，為響應聯合國永續發展目標（SDGs），新北市副市長劉和然今（12）日與板橋大觀國小師生、15間企業團體一起種下9種原生喬灌木。（記者黃子暘攝）

    適逢植樹節，為響應聯合國永續發展目標（SDGs），新北市副市長劉和然今（12）日與板橋大觀國小師生、15間企業團體一起種下9種原生喬灌木。（記者黃子暘攝）

    適逢植樹節，為響應聯合國永續發展目標（SDGs），新北市副市長劉和然今（12）日與板橋大觀國小師生、15間企業團體一起種下9種原生喬灌木。劉和然說，今年植樹活動以「多元種植 城市永續森生不息」為核心，聚焦生態保育理念，市府更與林業試驗所全國種樹諮詢中心共同規劃都市「生態灌叢」，希望透過種植多元原生種喬灌木，讓灌叢狀自然形成，營造高低層次分明、類似原始棲地的複層植栽環境，提供不同生物棲地需求。

    農業局長諶錫輝介紹，這次活動種下豆梨、四照花、香楠、紅楠、烏心石、厚葉石斑木、桃金孃、野牡丹、山黃梔等9原生種喬灌木，希望串聯鄰近湳仔溝、大漢溪等生態熱區，強化都市生態廊道功能，同時保育原生樹種。

    劉和然指出，新北推動「三生永續」政策，從生產、生活、生態推動永續農業，去年更推出「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」計畫，攜手北台灣7縣市共同推動，廣邀各級政府、民間團體、學校與企業參與植樹，促進環境綠化和生態永續。

    農業局補充，植樹與環境保育息息相關，是需要長期深耕的工程，市府多年來推動計畫型植樹，每年以不同主題推廣，包括「山海造林」、「都市造林」等計畫，邀請大眾一起響應環保永續。

    適逢植樹節，為響應聯合國永續發展目標（SDGs），新北市副市長劉和然今（12）日與板橋大觀國小師生、15間企業團體一起種下9種原生喬灌木。（記者黃子暘攝）

    適逢植樹節，為響應聯合國永續發展目標（SDGs），新北市副市長劉和然今（12）日與板橋大觀國小師生、15間企業團體一起種下9種原生喬灌木。（記者黃子暘攝）

    適逢植樹節，為響應聯合國永續發展目標（SDGs），新北市副市長劉和然今（12）日與板橋大觀國小師生、15間企業團體一起種下9種原生喬灌木。（記者黃子暘攝）

    適逢植樹節，為響應聯合國永續發展目標（SDGs），新北市副市長劉和然今（12）日與板橋大觀國小師生、15間企業團體一起種下9種原生喬灌木。（記者黃子暘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播