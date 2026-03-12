東勢地政與東勢高工聯手辦展 展現建築專業與地政實務跨域合作成果

東勢高工校80週年校慶，建築科與東勢地政合聯辦展。（地政局提供）

台中市東勢高工80週年校慶，建築科與東勢地政事務所聯合策展，結合學生學習成果與地政實務應用，透過模型、圖資及多媒體影音展示，讓民眾深入了解建築專業與地政實務跨域合作所展現的成果，這項展覽將在東勢地政所展出至4月10日止。

台中市地政局長曾國鈞表示，地政業務與建築發展密不可分，從土地測量、圖資套繪到空間規劃，都是城市與地方發展的重要基礎，這次東勢地政事務所與東勢高工建築科合作展出，不僅讓學生能將課堂所學與實務經驗相互印證，也讓社會大眾看見地政專業在教育扎根與地方記憶保存上的多元價值。

東勢地政事務所主任陳應欽指出，這次展覽內容多元，包括東勢高工建築科學生製作的雙崎原住民瞭望台、東勢林業園區景觀橋及大茅埔老屋等建築模型，並搭配地政事務所多元街景圖資套繪，呈現建築設計與土地資訊整合的成果。

現場並展出地政事務所整理的台鐵東勢支線相關資料，透過已拆除車站的歷史照片與地籍位置立體圖，並結合影音說明，喚起民眾對地方歷史的珍貴記憶。

東勢高工校長周文松，去年榮獲教育部領導卓越獎肯定，長期推動官學跨域合作，不僅東勢地政事務所在東勢高工校門旁埋設客家丁粄美化圖根點，提供學術運用，東勢地政事務所也協助東勢高工建築科學生進行測量儀器實作教學，輔導學生考取專業證照。他希望透過這次80週年校慶展覽，展現官學合作的亮眼成果，也為跨機關合作樹立良好典範。

民眾到東勢地政所參觀展出。（地政局提供）

