蒙古野馬搬新家！ 台北動物園曝園內2處可觀賞

為增加園內蒙古野馬的活動場地，台北動物園在溫帶動物區「溫馨花園」旁整理了一處新的場地迎接蒙古野馬入住。（台北動物園提供）

台北市立動物園今（12日）表示，園內溫帶動物區的蒙古野馬搬新家！為了增加園內蒙古野馬的活動場地，動物園在溫帶動物區「溫馨花園」旁整理了一處新的場地迎接蒙古野馬入住。今早由保育員引導蒙古野馬進入搬運箱，先後運送兩匹蒙古野馬入住新家，迎來馬年新氣象。動物園指出目前有兩處可看到蒙古野馬，一個是野馬原本的活動區域，位於狐猴網室斜坡步道上方，另一個則是野馬的新家，位於溫馨花園通往小貓熊活動場處。

園方指出，溫帶動物區原本暫居著馬來長吻鱷「酷龍」，自從牠搬回熱帶雨林區水池居住後，動物園便著手更新場地與鄰近場地打通，擴大為更開闊、平坦的環境，提供給健壯蒙古野馬居住。

這處新的場地將提供蒙古野馬更大的活動空間，並保留園內野馬家族調度空間的彈性。透過增加野馬的探索範圍增大，也有利於野馬透過運動自然磨耗馬蹄、維持步態健康。

園方補充，目前溫帶動物區有兩處活動場能參觀蒙古野馬，一個是野馬原本的活動區域，位於狐猴網室斜坡步道上方，另一個則是野馬的新家，位於溫馨花園通往小貓熊活動場處。搬遷到新家的蒙古野馬目前仍需要時間適應環境，提醒參觀馬兒的民眾，記得輕聲細語、避免大幅度的動作，以減少對動物們的干擾。

