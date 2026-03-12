台東圖書館全館今起試營運 「山嵐」建築如知識森林

台東圖書館外觀以山嵐為意象。（記者黃明堂攝）

台東縣立圖書館今天啟動全館試營運，以「山嵐」為設計意象，將綿延的山勢轉化為建築線條，連結原館建築，保有挑高明亮的空間，又維持全館整體性。縣府說，多層次的斜面造型配上溫潤的木格柵，宛如從大地生長出來的知識森林，是經典建築。

台東圖書館新增建築體後，整體樓地板面積達3450坪，以全齡圖書館進行規劃，親子閱讀區、樂齡報刊區及青少年閱讀區各有寬敞空間，各區擺放適齡書籍及營造相對應的舒適佈置，其中青少年閱讀區中有專為漫畫迷規劃的專屬基地，精選的經典漫畫叢書，受到漫畫迷的推崇肯定；親子閱讀區的廣闊場域以及星空草地的大地感，也贏得家長與孩子們的喜愛。

縱谷館藏閱讀區為圖書館建築亮點，有大面積落地窗引入的自然天光以及鵝卵石造型座椅，展示最受讀者喜愛的心靈、家庭生活、財經以及小說文學類書籍，預期將成為文青讀者喜愛駐足的空間；此外以海洋意象為設計概念的「多媒體視聽室」，規劃有5人、7人及單人座位空間，提供優質影音資料。

台東圖書館除了取得綠建築標章，也取得智慧建築標章，新增二項資訊設備，一是宛如迴轉壽司送餐軌道的圖書分揀機，可將讀者還書自動分類至書車，加速書籍流動；一是157公分高、有著靈動大眼睛的導覽機器人，一、二樓各有一台，可以幫讀者帶路，前往茶水間或書籍所在之處，也可以用來查找、借閱書籍，機器人並提供樓層資訊、最新消息以及推薦讀物，歡迎讀者體驗使用。

而除原有的預約書自助取書機、自修室自動預約機，全館各樓層皆配置有導覽機、自助借書機、檢索電腦，民眾可經由智慧系統自助查書、找書、借書、登記電腦及設備使用，館方推薦讀者下載使用台東縣立圖書館App，可以輕鬆預約及借閱書籍，還可隨時取得館方最新資訊，享受高科技帶來的便利與環保效益。

台東圖書館今天起試營運。（記者黃明堂攝）

