    生活

    跨越百年家族史 88歲日籍老醫師來台找「台灣料理」恩人

    2026/03/12 14:19 記者黃旭磊／台中報導
    石津宏醫師找到台中老家醫院（圖），開心像個小孩。（記者黃旭磊攝）

    對1938年出生於台中「石津產婦人科醫院」的石津宏醫師而言，台中一直是他魂牽夢縈故鄉，經台中文史復興組合、台中市中區戶政事務所協助，石津宏（88歲）來台找到父親石津坂一戶籍資料，也重回出生地膜拜，石津宏最難忘二戰時，在大里協助全家避難的「無名台灣人」。

    「一道又一道的好吃台灣料理招待」，石津宏今天（12日）來到中區戶政事務所，經主任余秀惠協助，找到昭和13年（1938年）左右出生戶籍資料，台中文史復興組合創辦人格魯克，協助石津宏回到已拆除的「石津產婦人科醫院」舊址，石津宏在出生地向四方膜拜感恩。

    石津宏像個小孩，手舞足道回憶兒時情景，他說，二戰末期，全家從台中走到大里「疏開」（Sokai），沿途看到還有養鴨人家，當地人提供地給爸爸蓋日式房舍，地下還挖防空洞避難。

    石津宏父親石津坂一是幕末江戶奇兵隊後裔，當時在台中民族路婦科醫院2樓蓋有日本武士「書院造」，全家可稱橫跨日本幕末、明治維新至台灣日治時期的百年家族史。

    石津宏回憶道，全家從市區走到大里「疏開」，當時7歲，爸爸在小溪旁撒網捕魚，全家肚子餓時，不知道那戶姓什麼，招待一道又一道台灣料理，可能有吃到燒肉粽、炊粿，實在很想找到大恩人要拜託大家，台中文史復興組合認為，可能是大里「大突寮」一帶林姓地主，會帶老醫師去找。（14:44更新）

    石津宏醫師（右）找到全家在台戶籍資料。（記者黃旭磊攝）

