新竹公車行駛中車門大開 強風狂吹乘客超淡定

新竹公車司機超狂，車門忘記關後「車門大開」，結果強風吹來學生超淡定引熱議。（照片擷取自網路貼文影片）

新竹公車司機開公車超狂行徑，「車門大開」強風吹來，只見乘客超淡定，任憑狂風吹拂也處變不驚。新竹市有網友在網路社群Threads貼出影片，影片中可見1輛由新竹火車站開往南寮的藍15區公車，行駛中公車「車門大開」，讓站在門邊的乘客只能緊抓把手，任憑強風狂吹，不過，影片中學生處變不驚的態度，也引來網友歪樓稱果然新竹人沒在怕風大的。

對此，市府交通處回應，已將此情況送公車審議會懲處，要求業者發車前務必確認車門已確實關閉再駛離，以維護乘客及車輛行駛安全。

網友貼出的影片中，公車正行駛在市區街道，車上有不少乘客站立，只見公車後方車門完全開啟，車外街景與招牌迅速掠過，強風也不斷灌入車內，站在門邊的乘客僅能默默抓緊鋼管扶手維持平衡，經乘客多次反映，司機才把門關上。

這段影片一出立刻掀起熱議，「當時一直聽到其他人說門沒關超好笑」、「我都很佩服開著然後在那邊乖乖吹風的乘客」、「連公車上風都那麼大」，也有網友稱「我很少遇到公車門沒關的，結果有人搭到隱藏盲盒公車」。

市府交通處表示，經向客運業者了解，該起事件是因司機未注意車輛後門尚未完全關閉即駛離站點，經乘客提醒後已立即將後門關閉。後續會提送新竹市公車審議會進行審議，已要求業者加強宣導，提醒司機發車前務必確認車門已確實關閉後再行駛離，以確保民眾乘車安全。

