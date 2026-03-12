少子化衝擊保母缺額 6旬婦靠55+方案重返職場

阿月沒有因為65歲就退休在家，透過就業中心幫忙找到清潔工作，66歲靠著自己力量賺錢。（勞動力發展署中彰投分署提供）

人生再出發！66歲的阿月是單親媽媽，原本靠著會計工作拉拔2個小孩，50歲遭逢公司縮編優退，馬上擦乾眼淚當保母賺錢養家，因為少子化也衝擊保母市場，她決心轉行跨入清潔工，透過「五五就業促進獎勵」如願以償。

阿月30歲喪偶，一兼扛起兩個小孩的教養與經濟重任，從會計到保母，當子女長大成人，原本也可以在65歲就退休，但她認為自己體能不錯，在家閒著也是閒著，希望能夠再投入職場。

請繼續往下閱讀...

由於勞動部勞動力發展署有推出「五五就業促進獎勵」，讓中高齡有意願工作者能夠續留職場，阿月找上中彰投分署員林就業中心埤頭就業服務台求助，剛好耐特科技材料公司要找清潔工，也願意提供給中高齡求職者彈性工時，以及友善管理制度。

阿月不只如願在去年找到新工作，公司也配合讓她提早下班1小時，她每天可以騎機車就到工廠上班，每個月靠自己的力量，增加約3萬元的收入，工作迄今已滿1年，同時獲得政府的就業獎勵金。

中彰投分署指出，「五五就業促進獎勵」是勞資雙贏方案，只要55歲以上、離職滿3個月以上，經公立就業服務機構推介就業滿90天，就可申請就業獎勵金，全職最高6萬元、部分工時最高3萬元；如果雇主提供友善措施並穩定僱用，每人最高補助3.6萬元，全年最高30萬元。

阿月沒有因為65歲就退休在家，透過就業中心幫忙找到清潔工作，66歲靠著自己力量賺錢。（勞動力發展署中彰投分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法