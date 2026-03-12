國中生餐廳玩耍蝴蝶刀遭炎上 校長：加強輔導，不希望孩子因一時失當行為遭網路公審

桃園市一名國中生在餐廳上把玩蝴蝶刀惹議。（取材自threads_zhuo8163）

桃園市某國中一名男學生被拍到在民營餐廳座位上耍玩蝴蝶刀，甚至做出突刺動作，過程被民眾拍攝上傳至社群平台Threads（脆），該校校長第一時間在貼文留言質疑涉及學生隱私，希望能下架影片，引發網友熱議，質疑校長想「搓掉」案件，並批評「校長對於自己學生造成的危險，隻字不提，毫無歉意，忘記（新北）割喉案了」？

該校校長今（12）日受訪表示，此事發生於3月10日放學後，3名學生相約一同用餐，其中1人候餐期間拿出蝴蝶刀把玩，被其他民眾拍攝影像上傳至社群平台，3月11日上午7點多，有熱心民眾將該影片轉傳至學校粉專訊息，粉專小編第一時間通報行政單位，學務處立即啟動校安處理機制、進行校安通報，查證確認影片中的學生身分。

經了解，學生因一時好奇與覺得好玩而拿出蝴蝶刀把玩，並無其他意圖，學校通知家長到校，且將刀具予以保管，嚴肅告誡學生此類行為可能帶來的社會觀感與安全疑慮，3名學生已深知行為不當，也表達深刻反省。

校長說，事件於11日上午完成初步處理，她在原貼文下留言，說明學校已針對事件進行處理與輔導，感謝社會大眾的關心，基於學生未成年，教育的目的在於讓孩子在犯錯後能夠理解問題、反省並改正，因此學校期盼社會能給予孩子改過與成長的機會，不希望孩子因一時失當的行為而遭到網路公審。

校長還說，對於她的留言被誤解，認為學校試圖掩蓋事實，社群平台上出現大量批評聲浪，及部分未完整了解事件原貌的網友情緒性謾罵，相關言論已對學生造成相當程度的心理恐懼與壓力，學校再次感謝社會大眾對校園安全的關心，也會持續加強學生法治教育與生活輔導，同時誠摯呼籲在資訊尚未完整前，能以理性態度看待事件，給予孩子改正錯誤、學習成長的空間。

桃市府教育局認為，基於保護未成年的學生，且學校第一時間即接獲反映、通報並對涉案學生予以處置，教育局對校長留言並未覺得不妥，但與民眾認知、期待有落差，致遭批評指教的部分，後續該局與各學校就類似案件的回應，會更加完整說明有關的處理內容，以降低疑慮與誤解。

