    6大社福津貼調升23.5％！每月最高增4789元 7月有望上路

    2026/03/12 13:58 記者林志怡／台北報導
    行政院今日通過衛福部規劃的「六大社福津貼調增方案」，預估有89萬人受惠，預估今年7月有望上路。（資料照）

    行政院今日通過衛福部規劃的「六大社福津貼調增方案」。衛福部社工司副司長楊雅嵐說明，為強化弱勢家庭對兒少照顧，全面調增相關補助，其中給付金額調增23.5％，每月最高可增加4789元，並加強照顧弱勢兒少，補助金調升至少5000元，預計共照顧89萬人，預估今年7月有望上路。

    楊雅嵐指出，衛福部這次全面調升低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼，以及弱勢兒童及少年生活扶助。

    此外，楊雅嵐說，為使補助款能更貼近實際生活水平，衛福部除現有4年一次定期調整機制外，增加每2年期中檢討消費者物價指數（CPI）調增情形，成長率達3%即調整補助，建立及時反映物價及生活成本變動之機制。

    針對這次社福津貼調整內容，楊雅嵐解釋，考量現行弱勢兒童及少年生活扶助給付金額偏低，統一調高兒少生活補助到至少每月5000元，縮短縣市補助差距，弱勢兒少生活扶助每月增加2339元至2803元。

    楊雅嵐進一步說明，衛福部依據「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性條例」自今（115）年1月至明年1月止辦理「關懷弱勢民眾加發生活補助」，這次社福津貼調增也通盤納入現行弱勢民眾所領取的加發生活補助金額，再增加社福補助金，讓民眾整體領取補助金額調幅達23.5%。

    楊雅嵐說，相關措施規劃配合老農津貼、「國民年金修法」後同步實施，預計於115年7月上路，所增加之經費由中央全額負擔，且預估老農津貼將有53萬人受惠、國民年金約176萬人受惠，8項社福津貼預計可照顧318萬人，一年所需經費約為335.6億，期能於今年中央政府總預算案完成法定程序後，進行預算追加，及早提升對弱勢民眾的福利照顧。

