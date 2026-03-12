清明掃墓假日交管 10天5線公車免費搭

陽明山墓區交管。（交通局提供）

清明節將至，3月14、15、21、22、28、29（均為週六日）以及4月3日至6日（清明連假），清晨5點半至下午5點，富德公墓、南港軍人公墓及陽明山第一公墓周邊道路與主要入口交管，闢駛木柵線、南港線、崇德線、軍人公墓線和陽明山線免費公車，可從捷運動物園站、昆陽站、石牌站等搭車或轉乘，根據去年統計，各線運量高峰落在清明節當天，載客多達11萬人次，提醒民眾提前掃墓避開擁擠人潮。

公共運輸處表示，軍人公墓線營運時間早上8點至下午5點，20至30分鐘一班；其他4條路線則從清晨5點半至下午5點，班距3至10分鐘，還有免費復康巴士，可於掃墓公車乘車處洽詢公車業者。

•木柵線：捷運動物園1號出口一萬福橋一富德靈骨樓。

•軍人公墓線：南港軍人公墓一忠靈堂。

•南港線：南港軍人公墓一富德公墓辦公室一富德靈骨樓。

捷運昆陽站公車站搭270、小12、藍25，或於南港展覽館站公車站搭205、北環幹線至中華科技大學轉乘南港線／軍人公墓線。

•崇德線：捷運麟光站一崇德街一富德公墓辦公室。

•陽明山線：惇敘工商一陽明山靈骨塔。

捷運石牌站公車站搭128、508（含區）、536、小8（含區）、小36，或於捷運北投站公車站坐230、小7、小25至惇敘工商轉乘。

平日部分，3月16日至20日、23日至27日、30日及31日、4月1日至2日，早上8點至下午5點，另有一段票收費的112路掃墓公車，行駛捷運動物園站到富德靈骨樓，每日8車次從動物園站1號出口發車。

交通局指出，墓區各交通管制點僅准公車、掃墓公車、復康巴士及執行公務車輛通行。

富德公墓及南港軍人公墓周邊崇德街與富陽街口、崇德街與146巷、研究院路四段與木柵路四段159巷三岔路口，以及文山區西寒寺前三岔路口等，禁止汽機車通行。車輛可停放於木柵動物園河川地、動物園站地下停車場、捷運木柵機廠停車場、萬興國小停車場和西寒寺旁臨時機車停車場。

陽明山公墓附近的惇敘工商東側門管制，禁止所有車輛通行管制；泉源路往陽明山墓區入口管制點機車可通行，但汽車禁行。停車方面，若惇敘工商臨時停車場滿場，將管制陽投公路（行義路、泉源路口以西）下山方向禁止通行，改道經由大同之家前方路口下車。

