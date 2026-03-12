為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹縣動保所8隻幼齡布偶貓找主人 3/18辦認養

    2026/03/12 13:16 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣動保所又有8隻布偶貓等待認養，下週三公開抽籤決定。（取自竹縣府官網）

    新竹縣動保所又有8隻布偶貓等待認養，下週三公開抽籤決定。（取自竹縣府官網）

    新竹縣動物保護防疫所又有8隻幼齡布偶貓需要善心人士認養，下週三（18日）早上將以「布想長大~偶想回家」為名，開放給18歲以上、戶籍或是居住在新竹縣的民眾優先認養。

    動保所長何志豐說，這8隻布偶貓是去年查獲不當飼養非法繁殖、販賣品種貓業者時被沒入的同一批，其中29隻已先找到自己的主人有了溫暖的窩，剩餘的這8隻幼齡貓目前健康狀況穩定且都完成絕育，考量各界認養意願熱烈，所以再開放認養。

    但他提醒，布偶貓比起一般混種貓嬌貴，需要經濟基礎並悉心照料，所以提醒想認養者要審慎評估，先好好了解品種貓的照護事項跟飼主應盡義務與責任。

    至於下週三的認養活動一樣將在動保所大門前進行，用公平、公開抽籤方式，合併審核飼主資料跟飼養知識測驗，最後擇優選出合適且負責任的認養人。

    認養資格則限制年滿18歲以上、戶籍或住在新竹縣的民眾，每人限用個人名義認養1隻，意者請在當天早上8點到8時45分之間要本人到場報到登記，9點公開抽籤，現場會有縣府政風人員公證。

