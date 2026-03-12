台南後壁洋香瓜好時節3/22登場 種植面積破60公頃

後壁洋香瓜品種多，並可入菜。（記者楊金城攝）

台南後壁洋香瓜近年異軍突起，網紋品種洋香瓜在台南稱冠，春季面積破60公頃，目前進入產季，後壁區公所、後壁區農會3月22日將在菁寮舉辦「後壁洋香瓜好時節」，有洋香瓜展售、洋香瓜評鑑、闖關遊戲，行銷後壁洋香瓜。

台南市長黃偉哲、台南市農業局副局長吳威達、後壁區長李至彬、後壁農會總幹事林怡歆今天（12日）在國道新營服務區宣傳行銷，並展示洋香瓜入菜。

黃偉哲表示，全國每10顆洋香瓜就有6顆出自台南，其中更有一半來自後壁，是後壁除了蝴蝶蘭、稻米以外的亮點產業，現在遊客到後壁花創園區欣賞台灣國際蘭展，可以順便購買香甜的後壁洋香瓜，可「宅配服務」送到家。

李至彬說，後壁洋香瓜香甜品質不輸日本洋香瓜，好吃密訣在採取與稻米輪作，農會成立產銷專區，瓜農栽種技術精湛且分享農友一起共好，提升洋香瓜品質。

林怡歆指出，後壁洋香瓜品種有卡蜜拉、香華、天華、斑比、金龍等，靈活因應市場需求，並在竹新里成立南市唯一的洋香瓜產業專區200公頃，獎勵種瓜，農會也申請農業移工30人協助瓜農解決人力短缺，目前後壁洋香瓜在春季、秋季栽種面積合計破100公頃，吸引青農返鄉接棒。

後壁春季洋香瓜以香華、天華、斑比等品種為主，現已進入產季，產地價20台斤2200元，農會單顆外銷等級的洋香瓜1.5公斤售價699元，青農張巍騰返鄉栽種6甲，瓜農黃政郎、江育洲共好傳承栽種經驗，也是瓜農的竹新里長王振銘表示，竹新種植洋香瓜歷史超過40年，瓜農、農會、公所、市府合作推廣，看好洋香瓜產業未來。

洋香瓜入菜。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（右三）、台南市農業局副局長吳威達（左一）、後壁區長李至彬（右一）、後壁農會總幹事林怡歆（左三）、議員蔡育輝（左二）、沈家鳳（右二）等人行銷後壁洋香瓜好吃。（記者楊金城攝）

台南後壁區長李至彬（右二）、後壁農會總幹事林怡歆（前）肯定瓜農栽種技術，後壁洋香瓜面積逐年擴增。（記者楊金城攝）

