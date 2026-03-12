破門而入救出失蹤童 新北社工許憶真獲表揚

社會局社工科股長許憶真獲得「長青獎」，她分享曾和警方破門而入，營救一名失蹤兒童的經歷。（記者賴筱桐攝）

新北市社會局今天表揚績優社工暨社政人員，共169人獲獎，其中獲得「長青獎」的社會局社工科股長許憶真，曾和警察一起蹲點，破門而入搶救1名失蹤多年的高風險家庭兒童，所幸孩子平安無事、未發生遺憾，讓她感到無比欣慰，也更堅定走在社政的道路上努力。

許憶真分享說，服務20年最大的成就感是在擔任高風險家庭中心主任時，曾遇過1名個案，孩子從出生到11歲，完全沒有任何消息，沒有打過預防針、沒有入小學，也沒有就醫紀錄，唯一有的是在東南亞頻繁出入境的資料，社工人員花了1年時間查找孩子行蹤，卻始終查不到。

請繼續往下閱讀...

許憶真回想，時任副市長謝政達邀集各局處召開專案小組會議，成立前進指揮所，備妥物資、輪流排班，該名個案父親是思覺失調症患者，有槍砲、彈藥等前科，查找孩子過程很辛苦，因為檢方未同意開拘票和搜索票，社工只能跟著警察一起蹲點，但還是沒找到人，最後採取破門的方式，破門一剎那有無限感動，「原來孩子還在」，讓她更堅信社工守護弱勢的使命感。

另外，蘆洲少年福利中心主任高珮熏榮獲「薪火相傳獎」，她的服務對象是「非行少年」，但她看到的從來不是標籤，而是「復原力」，記得有位長期用藥、被社會認為「沒救了」的孩子，在社工耐心陪伴3年後，有天對她說：「珮珮，原來我是值得被愛的。」那一刻她才明白，社工的工作要成為一盞燈，讓身處黑暗的孩子能看清腳下的路；社工的專業要在混亂中梳理出希望，在創傷中看見力量。

高珮熏認為，社工是一份極度消耗能量的工作，要面對的不只是複雜的家庭和服務對象，還有社會的期待與突發危機。她常與夥伴分享，不必成為超人，但要成為彼此最堅實的後盾，唯有當社工被專業支持，才能在面對挑戰時，依然保有「堅定而溫和」的初心。

蘆洲少年福利中心主任高珮熏陪伴迷航的少年重新找到自我，獲得「薪火相傳獎」。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法