學員剛儲值！北市健身房遭強制執行停業 北市府前往聯合稽查

健身房「自由重量」北門店主打24小時營運、單次計時收費，近期疑因積欠房租，產權遭強制執行，被貼上禁止進入公告。（翻攝北門自由重量臉書）

健身房「自由重量」北門店主打24小時營運、單次計時收費，近期疑因積欠房租，產權遭強制執行，被貼上禁止進入公告，任職該店的教練在社群提醒其他教練、學員不要白跑一趟，不少民眾表示「才剛儲值」，權益受影響。台北市府法務局與體育局將於今（12）日前往現場執行聯合稽查。

一名自由重量北門店的教練在Threads發文，表示近期北門自由重量無法上課的訊息，並貼出門口張貼的公告，內容顯示「本場所即原自由重量健身俱樂部北門館，已由台灣士林地方法院民事執行處，為遷讓房屋之強制執行，並交由原所有權人占有，任何人包括債務人均不得隨意進入本場所，否則應自負民、刑事等一切責任」，希望民眾互相轉知。

不少民眾看到貼文紛紛留言議論，有其他教練表示，「自己教課到一半被櫃檯人員請走，還現場直擊玻璃門換鎖」、「太震驚了，原本明天要去教課的」，還有民眾無奈表示「才剛儲值1000元」、「請問如何退款」等。

北市法務局指出，截至今天上午10時接獲一件消費申訴，法務局與體育局將於今日前往現場執行聯合稽查，瞭解業者財務情況、未來營運規畫、受影響消費者人數及相關權益保障等事項。

主任消保官林傳健表示，業者因故停止營運，致無法履行服務的行為，北市府除將積極查處業者業務執行情形外，消保官也呼籲受害的消費者，若當初以刷卡付費者，應把握時效洽發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；以現金支付者，可向法院聲請核發支付命令，以即時確保自身權益。後續消費者可撥打1950消費者服務專線洽詢自身權益，並就消費爭議提起申訴。

