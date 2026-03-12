為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    牛肉崎水雲校區大變身 山城秘境重新活起來

    2026/03/12 12:29 記者洪瑞琴／台南報導
    吉貝耍師生參訪牛肉崎警察官吏派出所。（圖由南市教育局提供）

    南市東山區牛肉崎的吉貝耍國小水雲校區2002年停辦，變身山城裡最有故事的教育基地，結合人文歷史、生態觀察和食農教育，不只讓老校區重獲新生，也成了親子和遊客的新興打卡點。

    水雲校區歷史從日治時期的「牛山礦場員工子弟學校」開始，後來變成水雲國小、東河國小水雲分校，承載著山城產業記憶和一代代人的成長故事，近年南市教育局搭配民間單位，重新活化閒置校園。

    去年12月起，東山區公所和吉貝耍國小合作辦理「走讀牛山水雲暨東山老照片展」，把校區變成老照片常設展區，透過珍貴影像，可以看到礦業歲月、山城生活的點滴，順便走進校園、走進歷史。

    走讀導覽路線以水雲校區為起點，走過聚落小徑，認識牛肉崎警察官吏派出所歷史建築、校園旁的龍眼土窯，了解龍眼烘焙傳統工法和地方產業故事，「鬼仔洞」、「尪仔上天」和「牛山」3條健走秘境路線，自然生態與地方傳說交織，彷彿踏進山城的後花園。

    吉貝耍國小校長林志宏分享，洋紅風鈴木盛開時，孩子們從本校走進水雲校區戶外教學，洋紅花海映照綠意校園，笑聲再次回到這座久違的校園。孩子們觀察季節變化、玩團隊遊戲，還齊聲喊出「明年也要來！」，為校區注入最生動的活力。

    教育局長鄭新輝表示，水雲校區能夠重生，成功大學人文社會研究中心、荒野保護協會與現任認養單位有成公司長期投入修復與維護，再加上吉貝耍國小師生的共同參與。

    雙校區健走活動，學生從吉貝耍國小走路到水雲校區。（圖由南市教育局提供）

    民眾參加「牛一下 沁水雲」老照片展活動。（圖由南市教育局提供）

