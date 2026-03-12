新北春季逾40項精彩活動 喜迎淡江大橋5月通車、美術館1週年

新北市府春季規劃「新北Chill好玩 春聚馬上出發」，串聯全市逾40項精彩活動。（記者黃政嘉攝）

新北市府今天公布「新北Chill好玩 春聚馬上出發」春季系列活動，串聯全市逾40項精彩活動，尤其今年適逢淡江大橋將於5月正式通車、新北市美術館開館滿周年兩大亮點，市府以嶄新城市地標與藝文能量迎接春日旅遊季，新北市副市長陳純敬邀請民眾在春暖花開的季節，一同走進新北感受春天風情。

陳純敬表示，市府整合各局處，並攜手交通部公路局、觀光署等多個單位，自3月至6月規劃系列主題活動，打造豐富多元春季城市盛會，迎接淡江大橋通車與新北市美術館周年慶，也透過多元展演與體驗活動，帶動周邊觀光及商圈發展。

請繼續往下閱讀...

4至5月起，於淡江大橋通車前推出的暖身系列活動，包含路跑、自行車漫遊、步行體驗、星空音樂會、橋上躺平野餐及市集活動等，邀請民眾以不同角度親近橋體、飽覽淡水河風光。市府也整合周邊文化資源，如淡水古蹟博物館、十三行博物館，推出文化行旅活動，透過走讀導覽與水岸視角，串聯橋梁建設、河港發展與城市歷史脈絡，讓民眾近距離感受國門級地標的壯闊景觀與城市蛻變。

新北市美術館今年4月開館滿1周年，4至6月推出系列活動包含煙火秀、音樂展演、文創市集及建築光雕等，並結合鶯歌陶瓷博物館特展，打造全民共享的藝術場域。

賞花系列有3月14日起的三芝「觀音觀鷹再觀櫻活動」、3月15日起的「土城區櫻花季」、4至5月的「新北市客家桐花祭系列活動」、5月4日起的「萬金杜鵑花攝影展」；茶香體驗有「茶山繚療」、「三峽綠茶季」及「新北好茶」；「2026新北黑白切大賽」帶民眾品嚐道地在地滋味。

親子文化體驗包含3至5月的「黃金博物館文化健走」、「新北市多元文化節」、「435藝啟童樂」、「春遊三鶯」等，以及4、6月的「溪州聚落走讀與走讀部落小旅行」；夜間藝術與光影活動，包括「中港大排光雕展」、「坪林區螢光閃閃賞螢活動」、「碧潭水舞」、「野柳石光夜訪女王」等；結合音樂與市集的「新北春紛節」、「淡江航海趣」、「夏日府中派對」、「潮盛新莊」及「新北市河海音樂季」等。

新北市副市長陳純敬在深坑客家桐花祭攤位互動，拿釣竿釣起新北市客家局吉祥物「發桐醬」。（記者黃政嘉攝）

新北市客家局長劉冠吟在攤位推薦三峽小農的麻油猴頭菇飯糰。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法