夜間文化體驗 台南孔廟泮池生態+月光散步1次滿足

台南孔廟環境優美。（記者洪瑞琴攝）

「全台首學」台南孔廟泮池多年未整理，3月下旬展開清理，種植台灣原生水生植物（如台灣萍蓬草），移除紅耳龜、吳郭魚等外來種，恢復淡水魚與蜻蜓棲地。下半年配合光環境完工，串聯南美館、文學館與府城隍廟，打造跨域月光生態圈，讓夜晚的孔廟成為城市的心靈角落，可沿著「文明之路」行走，將散步變成夜間文化體驗。

泮池旁也將設置雨水生態草溝，減緩逕流、提升濕度，並採自然堆肥養護，鼓勵瓢蟲、螳螂等益蟲建立自然防治鏈。南市孔廟文化基金會執行長葉重利表示，孔廟不只是靜態參觀的古蹟，而是與市民生活共振的文化場域，新的策略以「梳理」與「安頓」為核心，移除干擾視野的景觀、恢復建築與土地對話，並透過文創與內容開發轉譯「生活哲學」，打破單一資源依賴。

孔廟計畫推出「禮虎 Li-Ho」角色，作為文化陪伴者；與南美館策劃「雨豆儒風」當代藝術展，邀藝術家駐地創作；與台灣文學館開發「月光走讀」主題路線，串聯府城隍廟作終點站，推出「和合」書單及「月光和合」民宿住宿套裝，延長遊客停留、共享資源。孔廟正從「全台首學」轉型為新儒學生活美學中心，邀民眾在光影與書香中，重新認識府城文化。

台南孔廟泮池將啟動清理，打造園區生態復育示範點。（記者洪瑞琴攝）

台南孔廟將進行光環境優化，跨域合作打造台南孔廟夜間文化新亮點。（記者洪瑞琴攝）

