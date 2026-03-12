青少年互傳私密影像觸法 持有沒外傳也不行！

南投縣政府社勞局人員向青少年宣導不拍攝、不互傳私密影像，以免觸法。（南投縣政府提供）

人手一機時代，加上社群平台普及，青少年於交往過程中互傳私密影像情形逐漸增加，南投縣政府提醒，只要涉及未滿18歲者的性私密影像，不論拍攝、傳送、持有或散布，即使雙方互相同意、沒有對外流傳，都可能觸法。

縣府社會及勞動局表示，部分青少年誤以為互傳私密影像，只是情侶之間的行為，並無不妥及違法，殊不知法律對未成年性影像採高度保護原則。依刑法規定，未經同意拍攝、散布或持有他人性私密影像，均可能涉及刑事責任，如影像涉及未滿18歲者，依「兒童及少年性剝削防制條例」第38條及第39條規定，製作、持有、下載或散布相關影像，最重可處7年以下有期徒刑並得併科罰金。

社勞局指出，數位科技讓影像傳播速度極快，一旦影像被保存或轉傳，外流風險將難以控制，當關係生變、帳號遭盜用或設備遺失時，私密影像可能成為威脅或報復工具，對當事人造成長期心理創傷與社會壓力，呼籲青少年在情感互動中保持理性，堅持不拍攝、不傳送、不保存、不散播私密影像。

社勞局也提醒家長應協助孩子建立健康的數位使用習慣，建立預防勝於治療觀念，包括妥善設定社群平台隱私權限、不隨意加入陌生帳號，萬一私密影像流出遭散布或威脅，勿急於刪除相關資料，應保全對話紀錄、截圖、網址連結等證據並立即報警，同時可向衛生福利部設立的「性影像處理中心」申訴，由專責人員協助通知平台依法移除影像。

南投縣政府社勞局人員向青少年宣導注意網路使用安全。（南投縣政府提供）

南投縣政府進行杜絕性剝削及防止私密影像流傳等議題宣導教育講座。（南投縣政府提供）

