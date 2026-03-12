嘉市建國二村、復興新村重劃區土地標售總底價逾8億 4/1截標

嘉市「建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地」標售共推出3標7筆土地。（嘉市政府提供）

嘉義市精華商業區「建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地」標售共推出3標7筆土地、總面積約1965坪，總底價逾8億元，自2月底公告標售以來，吸引不少自然人投資者及建設公司索取投標文件，並了解開發條件。市府表示，投標期限至4月1日下午5時止，2日上午10時公開開標。

市府地政處表示，此區位於嘉市東區核心區域，範圍由公明路、啟明路、民族路、民國路及朝陽街所圍繞，鄰近嘉義公園、KANO園區及民族路商圈，交通便利、生活機能成熟，為市區少見具規模的商業區土地。

此次標售依基地條件分為三個標別，第一標為東門段建國小段18及19地號，基地面積約2658平方公尺（約804坪），臨新生路及民族路等主要道路，基地條件完整，適合整體商業開發或大型商業設施規劃，標售底價約3億5064萬元。

第二標為東門段建國小段22地號，基地面積約526平方公尺（約159坪），臨民國路及延平街，基地規模適中，適合規劃商業店面或辦公空間，底價約6803萬元。

第三標包含東門段建國小段28、29、39及40地號，共4筆土地，基地面積約3312平方公尺（約1002坪），臨民族路、啟明路及朝陽街等多條道路，具備良好的整體開發條件，底價約4億4986萬元。

此外，市府都市發展處已於3月4日公告發布「變更嘉市都市計畫（建國二村、復興新村地區）細部計畫（土地使用暨都市設計管制要點）」，區內土地使用、開發強度及都市設計規範已更加明確，整體開發條件逐步成熟，也讓投資人能更清楚掌握未來開發方向。

嘉市「建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地」標售土地位置。（嘉市政府提供）

嘉市「建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地」標售共推出3標7筆土地，總底價逾8億元。（記者丁偉杰攝）

