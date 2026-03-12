新北塭仔圳告別「天空蜘蛛網」 13座高壓電塔拆除倒數

新北市塭仔圳市地重劃案將啟動電纜地下化工程，屆時橫跨新莊、泰山的13座高壓電塔將拆除。（新北市地政局提供）

以「防災型都更」為核心的新北市新泰塭仔圳市地重劃案，近期進入高壓電塔地下化的重要里程碑，最後關鍵的120公尺「台電161KV電力洞道工程」，已啟動潛盾機挖掘，預計今年上半年完工，交由台電公司接手電纜下地工程，屆時塭仔圳及周邊共13座高壓電塔可拆除，降低對附近12個里居民的生活干擾，告別以往雜亂無章、有如蜘蛛網的天空，重現乾淨的天際線。

新北市地政局局長汪禮國表示，塭仔圳過去受限於高壓線路盤據，長達5.6公里電纜高懸於空中，宛如巨大蜘蛛網遮蔽視線，影響都市景觀與居住品質，為徹底解決陳年難題，市府與台電緊密合作，全力推動電力下地化工程，不但減少天然災害侵襲、外物碰觸電纜而短路停電的風險，還能增加地面空間運用、提升城市景觀，強化都市防災韌性。

汪禮國說，本次最關鍵的120公尺洞道工程必須橫跨貴子坑溪，考量河岸地形複雜及雨季防洪需求，工程團隊捨棄傳統開挖，採用潛盾工法，調用直徑2.4米、重28噸的潛盾機進行挖掘，由地底深處直接穿越溪床底層，確保在不干擾河道水利、不影響周邊交通的前提下精準完成。

汪禮國強調，塭仔圳重劃案是新北市推動都市翻轉的核心，其重要性不僅在於土地重劃，更彰顯基礎建設現代化與防災韌性，未來高壓電塔拆除後騰出的空間，將全數併入公園綠地、景觀道路與公共設施整體規劃，市府團隊將緊盯工程品質與進度，完成塭仔圳電力系統改造的最後一哩路。

新北市塭仔圳重劃案啟動潛盾機，推進電纜地下化工程。（新北市地政局提供）

塭仔圳重劃區的潛盾機吊掛下坑，準備進入高壓電塔地下化的重要里程碑。（新北市地政局提供）

