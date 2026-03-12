助青年走向世界 外交小尖兵領航營培育文化溝通力

助青年走向世界，教育部和外交部合辦 「外交小尖兵領航營」培育文化溝通力。（教育部提供）

為提升我國青年學子的國際溝通能力及文化視野，教育部與外交部共同舉辦115年度「外交小尖兵世界領航營」，引導學生在學習語言的同時，培養國際理解與跨文化溝通能力，表現優異之學員將有機會於明（2027）年寒假期間代表我國赴海外參訪，親身體驗外交實務，自3月16日起至4月30日止受理網路報名。

教育部國教署組長孫旻儀說明，營隊分兩區辦理，每區各培訓84名學員，為期5天4夜，課程包含英語表達、外交事務與國際時事、跨文化溝通及國際交流等核心領域，並結合小組討論、成果發表與即席問答等，強化英語溝通能力、培養批判思考與團隊合作精神，培訓營結束後，將自兩區各遴選10名表現優異學員，組成出訪團隊，進一步深化國際學習歷程。

「外交小尖兵世界領航營」活動報名對象為全國高級中等學校一至二年級（含非學校型態實驗教育學生）及五專一至三年級在學學生，且報名者需取得符合歐洲語言學習教學評量共同參考架構（CEFR）B1之英文檢定證明，遴選方式採書面資料與英語影片審查，重視學生多元表現、國際交流經驗及參與動機，另同步招募輔導教師，除了能強化教師之國際教育專業知能，亦有機會陪同學生出國交流。

