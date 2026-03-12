北市健身房「自由重量」無預警停業 一票學員傻眼：才剛儲值

位於台北市的健身房「自由重量」北門店，近日卻傳出因「產權糾紛」遭法院強制執行，並在門口貼上禁止進入與停止營運公告。（圖擷取自Google地圖）

位於台北市的健身房「自由重量」北門店，主打24小時經營、單次計時收費，開業後深受許多健身族群喜愛，然而這間健身房近日卻傳出因「產權糾紛」遭法院強制執行，並在門口貼上禁止進入與停止營運公告。消息一出，讓健身房任職教練與學員們錯愕不已，更有不少學員擔憂，自己剛儲值的費用無法退回。

1名在「自由重量」北門店任職的羅姓教練，昨（11日）在Threads分享1張張貼在健身房門口的公告，內文指出，「本場所即原自由重量健身俱樂部北門館，已由台灣士林地方法院民事執行處，為遷讓房屋之強制執行，並交由原所有權人占有，任何人包括債務人均不得隨意進入本場所，否則應自負民、刑事等一切責任。」

羅姓教練坦言，場館無預警停止營業的詳細原因他並不知情，他在此執教5年，身為教練的他，有義務通知大家近期不能用，若未來能使用再告知學員們。據了解，「自由重量」因為清楚的收費制度，以及提供民眾彈性使用場館，吸引許多自由教練進駐教課，而在健身圈小有名氣；另外，「自由重量」除了北門店，還有在基隆設有據點。

貼文發布後，立即在網上掀起熱議，不少教練與學員紛紛留言表達震驚與擔憂，「請問怎麼退款」、「才剛儲值1000元」、「天啊，儲值的錢飛了」、「超扯！還好我剩100元」、「傻眼！昨天去教課還有營業」、「太突然了吧，我才剛儲值耶！」、「傻眼～幸好儲值不多，但要重新找地方了」、「打電話給基隆館問退費，完全不知道這事，才剛加值1000元」、「感謝教練通知這個消息，太震驚了！ 我原本明天要去教課的」。

另外，有網友根據公告資料，前往「司法院裁判書系統」官網進行搜尋，發現業者疑似租約到期且拖欠巨額租金，最終遭法院強制執行；截至出稿前，「自由重量」尚未對此做出公開回應，也並未提供有關儲值金的退費辦法。根據《聯合報》今（12）日報導，北市法務局與體育局將在今日前往現場執行聯合稽查；消保官林傳健呼籲，消費者可向發卡銀行提出爭議或法院請核發支付命令，避免權益受損。

