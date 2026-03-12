廚餘變有機肥 高雄小港醫院推動醫療廢棄物減量

高雄市立小港醫院響應淨零排放政策，今天是植物節，醫院特別舉辦「ESG種福田」活動，設立永續菜圃示範區。（小港醫院提供）

今天是植物節，高雄市立小港醫院響應淨零排放政策，特別舉辦「ESG種福田」活動，設立永續菜圃示範區，由員工參與種植蔬菜，其中每日產出的廚餘透過設備技術轉化，成為可再利用的有機肥料，蔬菜收成後可由營養室烹調入膳。

小港醫院洪志興院長表示，植樹節是重要的環保節日，為提高大家對於環境保護的意識，將綠化落實在每一天，院方不單是以傳統的植樹活動慶祝，更從醫療機構的社會責任出發，走出結合「循環經濟」與「生命守護」的永續之路。

洪志興說，廢棄物管理問題，已成為醫院永續營運的核心課題，傳統醫療機構的營運模式往往產生大量廢棄物，不僅造成環境負荷，更隱含高昂的清運成本與潛在的生物安全風險，小港醫院將原本屬於「負債」的有機廢棄物轉化為可利用的「資產」，具體回應了國家廢棄物減量政策，小港醫院將設置專業設備，將每日產出的廚餘與有機廢棄物，透過技術轉製為高品質有機肥，期能達成10%至33%的廢棄物減量率。

此外，院跨單位結合總務室、人力資源室、營養室、職安室與社服室等單位，於9樓花圃種植蔬菜，收成後由營養室烹調入膳製作綠色會議餐食，或由社服室敦親睦鄰轉化社區關懷。

