為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    廚餘變有機肥 高雄小港醫院推動醫療廢棄物減量

    2026/03/12 11:24 記者黃良傑／高雄報導
    高雄市立小港醫院響應淨零排放政策，今天是植物節，醫院特別舉辦「ESG種福田」活動，設立永續菜圃示範區。（小港醫院提供）

    高雄市立小港醫院響應淨零排放政策，今天是植物節，醫院特別舉辦「ESG種福田」活動，設立永續菜圃示範區。（小港醫院提供）

    今天是植物節，高雄市立小港醫院響應淨零排放政策，特別舉辦「ESG種福田」活動，設立永續菜圃示範區，由員工參與種植蔬菜，其中每日產出的廚餘透過設備技術轉化，成為可再利用的有機肥料，蔬菜收成後可由營養室烹調入膳。

    小港醫院洪志興院長表示，植樹節是重要的環保節日，為提高大家對於環境保護的意識，將綠化落實在每一天，院方不單是以傳統的植樹活動慶祝，更從醫療機構的社會責任出發，走出結合「循環經濟」與「生命守護」的永續之路。

    洪志興說，廢棄物管理問題，已成為醫院永續營運的核心課題，傳統醫療機構的營運模式往往產生大量廢棄物，不僅造成環境負荷，更隱含高昂的清運成本與潛在的生物安全風險，小港醫院將原本屬於「負債」的有機廢棄物轉化為可利用的「資產」，具體回應了國家廢棄物減量政策，小港醫院將設置專業設備，將每日產出的廚餘與有機廢棄物，透過技術轉製為高品質有機肥，期能達成10%至33%的廢棄物減量率。

    此外，院跨單位結合總務室、人力資源室、營養室、職安室與社服室等單位，於9樓花圃種植蔬菜，收成後由營養室烹調入膳製作綠色會議餐食，或由社服室敦親睦鄰轉化社區關懷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播