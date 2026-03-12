為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    今年全面收費 台南孔廟門票、販賣部雙雙創歷史新高

    2026/03/12 11:16 記者洪瑞琴／台南報導
    全台首學「台南孔廟」今年起入園收費，門票營收創新高。（記者洪瑞琴攝）

    全台首學「台南孔廟」今年起入園收費，門票營收創新高。（記者洪瑞琴攝）

    「全台首學」台南孔廟自今年起全面收費，今年2月春節迎來收費後的第1個過年，門票收入從去年2月的43萬元，暴增到今年2月的147萬元，成長超過3.4倍，成績亮眼。

    國定古蹟台南孔廟是府城知名景點，今年1月30日起園區票價全票從40元調漲至70元，原僅大成殿需購票入場，售票處也從大成殿移至孔廟東大成坊入門口，但台南市民仍維持免費入場。

    南市孔廟文化基金會執行長葉重利表示，販賣部營收也從56萬元翻倍至114萬元，雙雙刷新歷年來紀錄。不僅展現收費策略的成功，也反映環境優化與親和服務，讓孔廟文化更具溫度，市場活絡度大幅提升。

    以往觀察發現，許多遊覽車團體停留時間短，免費入園往往下車上廁所或拍照後就離開，對販賣部或深度體驗消費貢獻有限。外國與外地遊客仍是孔廟的主力客群占6成以上，多數願意購票入園，認為票價合理，穩穩支撐門票收入。

    南市孔廟文化基金會執行長葉重利表示，為提升消費轉化，孔廟環境優化，設置茶坊休憩，嘗試延長遊客停留時間，還有文化導覽、手作體驗或節日展演，讓遊客多享受一些互動時光；評估推出快速文化體驗加府城特色伴手禮，即便停留短，也能帶走紀念品。

    台南孔廟戶外優雅茶坊，提供遊客休憩。（記者洪瑞琴攝）

    台南孔廟戶外優雅茶坊，提供遊客休憩。（記者洪瑞琴攝）

    台南孔廟融入文化導覽與台灣前輩畫家藝術作品賞析相呼應。（記者洪瑞琴攝）

    台南孔廟融入文化導覽與台灣前輩畫家藝術作品賞析相呼應。（記者洪瑞琴攝）

