    生活

    華航「皮卡丘彩繪機CI2」4/2首航！ 首波飛成田、西雅圖

    2026/03/12 11:06 記者黃宜靜／台北報導
    中華航空今天（12日）公開與The Pokémon Company合作的第2架「皮卡丘彩繪機 CI2」，由A350-900擔綱，預計4月2日正式啟航，首波飛航桃園 - 東京成田及桃園-西雅圖。（華航提供）

    中華航空今天（12日）公開與The Pokémon Company合作的第2架「皮卡丘彩繪機 CI2」，由A350-900擔綱，預計4月2日正式啟航，首波飛航桃園 - 東京成田及桃園-西雅圖。（華航提供）

    人氣寶可夢皮卡丘，外型可愛，受許多大小朋友喜歡！中華航空今天（12日）公開與The Pokémon Company合作的第2架「皮卡丘彩繪機 CI2」，由A350-900擔綱，預計4月2日正式啟航，首波飛航桃園-東京成田及桃園-西雅圖。

    華航表示，華航「皮卡丘彩繪機 CI2」機身上共有13隻寶可夢，由宣告春天到來的毽子草領軍，飛翔皮卡丘與毽子棉相繼登場；迷你龍乘坐在快龍背上，與呼應台灣「蝴蝶王國」美譽的狩獵鳳蝶及彩粉蝶一同展翅高飛；在青綿鳥、七夕青鳥及哈克龍飛上高空時，毽子花乘風而起，與克雷色利亞與皮皮在空中翩翩起舞，一同飛向世界。

    華航指出，機身上的祥雲與花磚靈感來自台灣傳統的花磚文化，以連續圖騰傳遞台式工藝之美，結合象徵祝福的吉祥意象，獨一無二的粉彩色系主色調，與經典的梅花尾翼相互呼應，溫潤細膩且具國際辨識度。旅客在飛行途中也可以尋找藏身在花磚圖騰中的寶可夢，為旅程增添一份探索樂趣。

    華航表示，彩繪機的機上用品也結合寶可夢及獨特台灣花磚元素，從餐飲盤墊紙、綜合果豆、主題紙杯、座椅頭墊紙、枕頭套等都富有巧思，旅客只要搭乘，還有機會獲得超可愛的皮卡丘原子筆或便利貼專屬搭機小禮。

    華航說，除了彩繪機執飛航班外，也將在其他航班陸續導入「皮卡丘彩繪機 CI2」主題機上用品，不管是飛鳳凰城、雪梨、墨爾本、布里斯本、奧克蘭、大阪或曼谷等各熱門航點，都有機會體驗「皮卡丘彩繪機 CI2」的無限魅力。

