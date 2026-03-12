因應數位轉型 台東縣府安排融合式職訓證照班

縣府增加AI職訓課程。（縣府提供）

為協助勞工因應數位轉型趨勢、強化職場競爭力，台東縣政府今年度辦理「電腦AI技術商務應用證照班」，自開辦以來報名踴躍、反應熱烈，課程採融合式訓練模式，讓身心障礙者與一般民眾共同學習，在同一環境中培養生成式AI與商務應用能力。因需求超出預期，承訓單位在兼顧教學品質下，將原訂20人錄訓名額擴增至40人，讓更多縣民掌握AI實務技能。目前課程正辦理中，學員透過實務操作與專案演練，逐步將AI技術轉化為可落地的商務應用成果，展現初步學習成效。

縣長饒慶鈴表示，面對AI科技快速發展與產業型態轉變，勞工技能結構也必須與時俱進。縣府持續以「提升勞工技能、強化就業韌性」為核心方向，積極導入符合產業趨勢的職業訓練資源，讓縣民在數位時代不缺席。「AI不只是科技產業的專利，而是各行各業都將面對的基本能力。」她指出，無論是行銷、觀光、電商、行政管理或自營創業，都可透過生成式AI提升效率與創造價值，希望藉由系統化、實務導向的訓練課程，協助學員將新科技轉化為實際就業力，為未來職涯布局打下更穩固基礎。

本次訓練內容涵蓋生成式AI基礎概念、行銷文案應用、社群經營策略、視覺設計實作、影音剪輯技巧、電商行銷操作及AI倫理等多元主題，並結合證照輔導與專案實作，讓學員在操作中深化理解，在成果產出中建立信心。課堂中，學員運用AI工具完成行銷企劃草案、社群貼文設計與短影音腳本製作，展現創意與實用兼具的學習成果。

社會處表示，融合式教學不僅提升專業能力，也促進不同背景學員之間的理解與互動。許多身心障礙學員在課程中展現高度專注力與創意潛能，透過團隊合作與成果發表，建立自我肯定與職場信心，為投入或重返職場做好準備。



