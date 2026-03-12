為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆3/16徵才 13廠商釋出383個職缺

    2026/03/12 11:09 記者俞肇福／基隆報導
    基隆就業服務中心3月16日舉辦聯合徵才活動。（基隆就業服務中心提供）

    過年後轉換跑道、求職者增多，勞動部勞動力發展署北分署基隆就業中心將於3月16日下午2點至4點，在基隆市婦幼福利服務中心（基隆市麥金路482號5樓）舉辦社區聯合徵才活動，邀請13家廠商進駐，提供383個工作機會。

    基隆就業服務中心主任蔡春堂指出，本次參與徵才廠商涵蓋民生零售、長照服務、物流及保全等領域，提供多元選擇。零售餐飲業包括麥當勞、統一超商、全聯、荃鴻，釋出門市正職與計時人員。

    慈濟居家長照及好伴棒居家長照，招募照顧服務員與督導員；怡誠保全、宏遠保全提供總幹事、行政秘書及社區清潔等近40個職缺。

    另外，物流與倉儲業包括聯興國際物流、嘉里大榮物流、斯巴克環保工程及兔比媽咪廚房，徵求聯結車司機、維修士、廚房助理及辦事員。值得一提的是，新哈林運動股份有限公司開出「電商部主管」高薪職缺，月薪6萬5000元起。

    蔡春堂說，為協助離職逾180天的女性重返社會，勞動部推出「婦女再就業計畫」，提供3大補助項目，包括自主訓練獎勵金最高3萬元、再就業獎勵金最高3萬元，以及提供雇主工時調整獎勵金每月3000元、最長12個月，鼓勵企業釋出彈性工時職缺。詳情洽基隆就業中心：02-2422-5263及六堵分站2451-5020，或上「台灣就業通」網站查詢。

