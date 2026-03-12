用路人注意！台76線八卦山隧道 3/26防救災演練封閉30分鐘

台76線八卦山隧道，3月26進行防救災演練，雙向將各封閉30分鐘。（資料照）

公路局為強化公路單位與橫向機關防救災緊急應變處置能力，3月26日上午9時30分及下午3時30分，將於台76線八卦山隧道進行防救災演練，當日八卦山隧道雙向將各封閉約30分鐘，籲請用路人避開演練時間，或預先規劃替代路線改道行駛。

公路局中區養護工程分局表示，演練期間八卦山隧道將管制車輛禁止進入，請用路人提前改道，行駛於隧道內車輛駕駛人，請遵從演練單位人員疏導及管制措施，並耐心等候，也請多利用公路局省道即時路況系統查詢路況。

中區養護工程分局指出，演練封閉期間，員林往草屯方向用路人，可於台76線林厝下匝道走縣道137號、縣道148號、台14乙線至草屯、南投；草屯往員林方向用路人，可走台14乙線、縣道148號、縣道137號至員林，再由台76線林厝上匝道。

鹿港埔鹽往草屯、南投方向用路人，可走台76線埔鹽系統銜接國道1號北上、從國道1號彰化系統銜接國道3號南下，再走國道3號中興交流道下台14乙線至草屯、南投；南投、草屯往鹿港埔鹽方向用路人，可從台14乙線上國道3號中興交流道北上、經國道3號彰化系統銜接國道1號南下，再走國道1號埔鹽系統接台76線。

台76線八卦山隧道封閉， 員林往返草屯方向用路人替代路線圖。（圖由公路局提供）

台76線八卦山隧道封閉，鹿港埔鹽往返草屯、南投方向用路人替代路線圖。（圖由公路局提供）

