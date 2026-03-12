為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    用路人注意！台76線八卦山隧道 3/26防救災演練封閉30分鐘

    2026/03/12 11:20 記者張協昇／南投報導
    台76線八卦山隧道，3月26進行防救災演練，雙向將各封閉30分鐘。（資料照）

    台76線八卦山隧道，3月26進行防救災演練，雙向將各封閉30分鐘。（資料照）

    公路局為強化公路單位與橫向機關防救災緊急應變處置能力，3月26日上午9時30分及下午3時30分，將於台76線八卦山隧道進行防救災演練，當日八卦山隧道雙向將各封閉約30分鐘，籲請用路人避開演練時間，或預先規劃替代路線改道行駛。

    公路局中區養護工程分局表示，演練期間八卦山隧道將管制車輛禁止進入，請用路人提前改道，行駛於隧道內車輛駕駛人，請遵從演練單位人員疏導及管制措施，並耐心等候，也請多利用公路局省道即時路況系統查詢路況。

    中區養護工程分局指出，演練封閉期間，員林往草屯方向用路人，可於台76線林厝下匝道走縣道137號、縣道148號、台14乙線至草屯、南投；草屯往員林方向用路人，可走台14乙線、縣道148號、縣道137號至員林，再由台76線林厝上匝道。

    鹿港埔鹽往草屯、南投方向用路人，可走台76線埔鹽系統銜接國道1號北上、從國道1號彰化系統銜接國道3號南下，再走國道3號中興交流道下台14乙線至草屯、南投；南投、草屯往鹿港埔鹽方向用路人，可從台14乙線上國道3號中興交流道北上、經國道3號彰化系統銜接國道1號南下，再走國道1號埔鹽系統接台76線。

    台76線八卦山隧道封閉， 員林往返草屯方向用路人替代路線圖。（圖由公路局提供）

    台76線八卦山隧道封閉， 員林往返草屯方向用路人替代路線圖。（圖由公路局提供）

    台76線八卦山隧道封閉，鹿港埔鹽往返草屯、南投方向用路人替代路線圖。（圖由公路局提供）

    台76線八卦山隧道封閉，鹿港埔鹽往返草屯、南投方向用路人替代路線圖。（圖由公路局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播