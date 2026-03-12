北市興雅國小天橋3月16將開拆 預計4月中旬完成

台北市興雅國小人行天橋功成身退，3月16日將開始拆除作業。（台北市新建工程處提供）

台北市信義區興雅國小人行天橋將於16日展開拆除作業，預計24日至27日每日0點至凌晨6點，拆除天橋的大樑及附掛樓梯，將封閉永吉路30巷至120巷間路段所有車道，進行橋體結構拆解及吊離作業，拆除工程預計4月中旬完成；施工期間提醒用路人提前改道。

新工處工務科科長高銘伸表示，早年道路交通設施設置以車行為主，因此設置人行天橋的立體穿越道路設施，隨著社會發展型態交通觀念改變，人行天橋設施易造成高齡長者、行動不便人士、嬰兒車等通行與使用不便。

高銘伸表示，興雅國小人行天橋位於永吉路與永吉路30巷路口，使用年限超過40年，依目前人本交通政策相關規定進行評估，鄰近路口都有劃設行人穿越線及行人專用號誌，民眾使用天橋通行率極低。徵詢地方民意，多數民眾表示支持拆除，因此會同交通等相關單位確認人行交通等安全配套措施符合規定，因此將於3月16日展開拆除作業，提供人本友善空間及無障礙通行環境，並有效提升當地市容景觀，恢復開闊天際線。

新工處工務科南區工務所主任余泓育補充說明，拆橋的交通維持相關措施分兩階段：第1階段於24日至27日每日0點至淩晨6點拆除橋體，將封閉永吉路東西雙向道路。往東車流建議改道永吉路30巷及松隆路等周邊道路；往西車流建議改道松隆路及永吉路30巷等周邊道路。第2階段於27日至4月15日上午10時至下午4時，進行既有人行道復舊作業，施工將佔用永吉路外側車道及人行道，將以型鋼併乙種圍籬圍設工區。

台北市興雅國小人行天橋功成身退，3月16日將開始拆除作業，相關改道動線出爐。（台北市新建工程處提供）

