台中「行人地獄」之都惡名不減 去年57行人死亡全台最糟

交通部今天（12日）公布去年各縣市道路安全、車禍死亡統計。（記者吳亮儀攝）

台中市「行人地獄」之都惡名持續！交通部今天（12日）公布去年各縣市道路安全、車禍死亡統計，在「行人死亡數」統計部分，台中市有高達57人死亡，是各縣市最糟，且連年死亡數都在增加，沒有改善趨勢。

交通部每月定期公布道路安全統計，台中市長期是行人安全表現最糟糕的都市，大多數縣市從2023年以來，行人死亡數會逐年減少，但台中市則是連年增加，每年都是各縣市行人死亡數最多的都市，去年高達57人死亡，比第二名的新北市44人還高出29%。

台中市的行人死亡狀況也被交通部盯上，但多年來沒有辦法改善。交通部路政及道安司司長吳東凌坦言，台中市的行人死亡狀況一直都有被關注，有在關注並提醒台中市交通局行人死亡數增加的狀況，但台中市一直沒有達到預期目標，「現在看起來相對嚴重，我們都有建議台中市政府要改善」。

交通部同時也公布去年度的「30日整體死亡人數」，整年死亡人數較前年同期減少92人，減幅3.1%；較2023年同期減少165人，減幅5.5%，但都沒有達到預期目標「年減7%」。

根據交通部去年各縣市「30日整體死亡人數」統計，包括車禍、行人死亡等等，依人數多寡依序為高雄市307人、台南市304人、台中市291人、新北市278人、桃園市241人。

各縣市30日整體死亡人數統計。（圖由交通部提供）

各縣市30日行人死亡人數統計。（圖由交通部提供）

