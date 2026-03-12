為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中「行人地獄」之都惡名不減 去年57行人死亡全台最糟

    2026/03/12 11:09 記者吳亮儀／台北報導
    交通部今天（12日）公布去年各縣市道路安全、車禍死亡統計。（記者吳亮儀攝）

    交通部今天（12日）公布去年各縣市道路安全、車禍死亡統計。（記者吳亮儀攝）

    台中市「行人地獄」之都惡名持續！交通部今天（12日）公布去年各縣市道路安全、車禍死亡統計，在「行人死亡數」統計部分，台中市有高達57人死亡，是各縣市最糟，且連年死亡數都在增加，沒有改善趨勢。

    交通部每月定期公布道路安全統計，台中市長期是行人安全表現最糟糕的都市，大多數縣市從2023年以來，行人死亡數會逐年減少，但台中市則是連年增加，每年都是各縣市行人死亡數最多的都市，去年高達57人死亡，比第二名的新北市44人還高出29%。

    台中市的行人死亡狀況也被交通部盯上，但多年來沒有辦法改善。交通部路政及道安司司長吳東凌坦言，台中市的行人死亡狀況一直都有被關注，有在關注並提醒台中市交通局行人死亡數增加的狀況，但台中市一直沒有達到預期目標，「現在看起來相對嚴重，我們都有建議台中市政府要改善」。

    交通部同時也公布去年度的「30日整體死亡人數」，整年死亡人數較前年同期減少92人，減幅3.1%；較2023年同期減少165人，減幅5.5%，但都沒有達到預期目標「年減7%」。

    根據交通部去年各縣市「30日整體死亡人數」統計，包括車禍、行人死亡等等，依人數多寡依序為高雄市307人、台南市304人、台中市291人、新北市278人、桃園市241人。

    各縣市30日整體死亡人數統計。（圖由交通部提供）

    各縣市30日整體死亡人數統計。（圖由交通部提供）

    各縣市30日行人死亡人數統計。（圖由交通部提供）

    各縣市30日行人死亡人數統計。（圖由交通部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播