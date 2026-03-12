為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    阿里山村民遭鼬獾咬傷 檢出狂犬病急打疫苗

    2026/03/12 11:08 記者王善嬿／嘉義報導
    武姓民眾經衛生所處置傷口轉介嘉基施打打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白，守護健康。（資料照）

    嘉縣阿里山鄉來吉村武姓村民日前遭野生鼬獾咬傷，就醫並同步通報嘉義縣家畜疾病防治所，檢驗發現鼬獾確診狂犬病，經到來吉衛生室緊急處置傷口，轉介嘉義基督教醫院施打人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白治療防疫。

    阿里山鄉衛生所主任張泰昇說，居民與山區野生動物接觸機會多，偶爾會遇到鼬獾、白鼻心等野生動物，如不慎被抓傷或咬傷，一定要立即沖洗傷口並儘速就醫，及早處置能有效預防狂犬病。

    縣衛生局表示，狂犬病為「人畜共通傳染病」，透過患病的哺乳動物如狗、貓、蝙蝠、鼬獾等咬傷或抓傷感染，發病致死率極高，民眾若遭動物抓傷或咬傷，請務必牢記防疫4部曲：「記」保持冷靜記住動物特徵；「沖」以肥皂或大量流動清水沖洗傷口至少15分鐘；「送」儘速送醫，由醫師評估施打疫苗；「觀」通報家畜所並觀察動物狀況，以利後續防疫追蹤。

    縣衛生局長趙紋華表示，人類確診狂犬病病例較罕見，但防疫工作絕不可鬆懈，此次事件展現衛生局、所、家畜所及醫院暢通的轉介機制，讓民眾在受傷時能獲得最即時醫療防護。

