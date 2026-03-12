教育部推中小學及社區法治教育，補助18校法律系師生貢獻所學。圖為世新大學法律服務隊進入國小演出模擬法庭。（教育部提供）

為深化法治教育向下扎根，教育部鼓勵大專校院法律系（所）師生走出校園，結合專業所學推動中小學及社區法治教育服務，今（2026）年共補助18所大學法律系所辦理「中小學及社區法治教育計畫」，並因應數位時代發展趨勢，納入人工智慧、網路科技應用等相關法律議題，透過服務學習，累積學生的實務經驗與社會參與能力。

國立台北教育大學與逢甲大學計畫前往金門、澎湖等離島地區，為當地中小學生及社區民眾帶來豐富且專業的法治教育資源，縮短城鄉差距；輔仁大學於台東地區推動法治教育之成果，並跨領域結合醫學院資源，深入偏鄉地區提供整合式服務。

東海大學針對中小學生「網路原住民」世代特質，結合案例情境模擬與桌遊教案，引導學生認識網路使用相關法律責任；世新大學則以模擬法庭形式，讓學生親身體驗司法程序，並提供社區民眾法律專業諮詢，提升宣導互動性與實務連結。

教育部學特司科長陳宗志說明，計畫聚焦當前社會高度關注議題，透過規劃「民主法治及法律基本概念與價值」、「反詐騙預防宣導」、「校園霸凌事件防制」等共15項法治教育宣導主題，並因應數位時代發展趨勢，納入人工智慧、網路科技應用等相關法律議題，同時深耕社區高齡者法治教育，並提供法律諮詢服務，擴大服務對象與面向。

陳宗志表示，教育部將持續支持大學法律系（所）投入社會服務，將法治教育深入更多偏遠及資源相對不足地區，使法治精神落實於校園與日常生活之中，共同營造守法、尊重與安全的社會環境。

