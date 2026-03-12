為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教育部推中小學及社區法治教育 補助18校法律系師生貢獻所學

    2026/03/12 10:39 記者林曉雲／台北報導
    教育部推中小學及社區法治教育，補助18校法律系師生貢獻所學。圖為世新大學法律服務隊進入國小演出模擬法庭。（教育部提供）

    教育部推中小學及社區法治教育，補助18校法律系師生貢獻所學。圖為世新大學法律服務隊進入國小演出模擬法庭。（教育部提供）

    為深化法治教育向下扎根，教育部鼓勵大專校院法律系（所）師生走出校園，結合專業所學推動中小學及社區法治教育服務，今（2026）年共補助18所大學法律系所辦理「中小學及社區法治教育計畫」，並因應數位時代發展趨勢，納入人工智慧、網路科技應用等相關法律議題，透過服務學習，累積學生的實務經驗與社會參與能力。

    國立台北教育大學與逢甲大學計畫前往金門、澎湖等離島地區，為當地中小學生及社區民眾帶來豐富且專業的法治教育資源，縮短城鄉差距；輔仁大學於台東地區推動法治教育之成果，並跨領域結合醫學院資源，深入偏鄉地區提供整合式服務。

    東海大學針對中小學生「網路原住民」世代特質，結合案例情境模擬與桌遊教案，引導學生認識網路使用相關法律責任；世新大學則以模擬法庭形式，讓學生親身體驗司法程序，並提供社區民眾法律專業諮詢，提升宣導互動性與實務連結。

    教育部學特司科長陳宗志說明，計畫聚焦當前社會高度關注議題，透過規劃「民主法治及法律基本概念與價值」、「反詐騙預防宣導」、「校園霸凌事件防制」等共15項法治教育宣導主題，並因應數位時代發展趨勢，納入人工智慧、網路科技應用等相關法律議題，同時深耕社區高齡者法治教育，並提供法律諮詢服務，擴大服務對象與面向。

    陳宗志表示，教育部將持續支持大學法律系（所）投入社會服務，將法治教育深入更多偏遠及資源相對不足地區，使法治精神落實於校園與日常生活之中，共同營造守法、尊重與安全的社會環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播