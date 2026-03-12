為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    《高雄拍》短片計畫15年成果 3月14日電影館免費特映

    2026/03/12 10:13 記者蘇福男／高雄報導
    今年度「高雄拍」影像創作獎助計畫將徵件至3月31日下午5點，預計選出最多6件短片企劃，每案最高可獲得150萬元獎助。（高市電影館提供）

    今年度「高雄拍」影像創作獎助計畫將徵件至3月31日下午5點，預計選出最多6件短片企劃，每案最高可獲得150萬元獎助。（高市電影館提供）

    高雄市電影館推動《高雄拍》短片計畫，至今邁入第15年，為了讓更多人認識高雄拍創作成果，3月14日晚上將舉辦「高雄拍短片輯」免費特映與導演映後座談。

    高市電影館致力於短片創作扶植，以打造「台灣短片基地」為目標推動高雄拍短片計畫，長期扶植台灣新銳導演投入短片創作，並支持創作者以高雄為發想場域，發展具有城市特色的影像作品，多年來累積逾百部短片成果，展現《高雄拍》在台灣短片創作版圖中的重要地位。

    14日登場的「高雄拍短片輯」免費特映與導演映後座談活動，將放映《鷺鷥河》、《內惟有個凱》、《看現場》和《貓與蒼蠅》4部風格各異的短片作品，從城市自然景觀、地方社區生活到移工與港口故事，呈現創作者對高雄城市樣貌的多元觀察，映後安排《貓與蒼蠅》導演曹仕翰座談，與觀眾分享創作理念與拍攝經驗，活動免費報名。

    另今年度「高雄拍」影像創作獎助計畫將徵件至31日，預計選出最多6件短片企劃，每案最高可獲得150萬元獎助，作品形式不限，但影片長度須在25分鐘以內，並需以高雄作為創作的重要元素，入選作品完成後，將於2027年高雄電影節進行首映。

    更多活動詳情，請加入「高雄市電影館」LINE官方帳號，或至電影館與內惟藝術中心官網、查詢。

