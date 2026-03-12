高鐵站免費接駁、冰箱每寢1台！暨大校園服務升級 學生好樂

國立暨南大學採購500多台小冰箱，讓每間宿舍都有1台，學生「幸福感爆棚」。（暨大提供）

南投縣埔里鎮國立暨南大學，近年提升校園軟硬體設施，不僅暨大生搭台灣好行公車往返台中高鐵站免費，去年底還購置500多台小冰箱，宿舍每間寢室都附有1台，讓學習、生活更加便利，學生「幸福感爆棚」。

暨大表示，大學不僅是學術研究殿堂，更是學生形塑生活價值觀的重要場域，為此持續優化校園環境與服務，例如在宿舍每間寢室配備專屬小冰箱，讓學生在宿舍區不用再共用1大冰箱，提升衛生與安全隱私。

另外，凡持有校內學生證的學生，就可搭乘「台灣好行」公車，免費直達往返校園與台中高鐵站，減少通勤辛勞與車資，甚至圖書館還有按摩椅，讀書累了就能按摩小憩「充電」，學生不僅對交通、圖書館的貼心服務感到肯定，尤其每間寢室都附冰箱更直呼「幸福感瞬間提升」。

暨大表示，未來對於校園、宿舍、求學環境都會不斷優化，以營造友善、便利空間，盼學子都能在埔里的山城美景，受到高品質的求學生活。

暨大圖書館設置按摩椅，讓學生讀書累了還能按摩放鬆「充電」。（暨大提供）

