    首頁 > 生活

    指南溪揮別水泥高護岸 一級保育類食蛇龜「爬」回來了

    2026/03/12 10:44 記者何玉華／台北報導
    台北市水利工程處推動「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」，揮別三面光舊貌後，生物多樣性全面翻倍。（記者何玉華攝）

    台北市水利工程處推動「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」，揮別三面光舊貌後，生物多樣性全面翻倍。（記者何玉華攝）

    台北市水利工程處推動「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」，揮別三面光舊貌，水利處去年生態監測資料顯示，生物多樣性全面翻倍，尤其是記錄到一級保育類「食蛇龜」、二級保育類「赤腹鷹」等珍稀物種陸續回歸。

    指南溪在政大校園內是政大人熟知的「醉夢溪」，過去如同「水泥大溝」，水利處推動「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」，在2023年6月開始施工，採用削高灘造低瀨的方式調整地形，恢復局部蜿蜒的河道型態，以近自然工法，營造河床起伏，形成潭、瀨、灘、流的變化，降挖並營造親水緩坡、濱水帶和河畔林，打造較適合生物活動棲息的環境，2024年7月完工。

    水利處2025年生態監測數據顯示，生物多樣性全面翻倍，鳥類調查共記錄到32科64種、合計429隻次，包含台灣藍鵲、五色鳥、台灣紫嘯鶇等6種台灣特有種，較工程前（111年度）的物種豐富度大幅成長。其中，最受矚目的莫過於一級保育類（瀕臨絕種）「食蛇龜」、二級保育類「赤腹鷹」的現蹤。

    水利處表示，過去指南溪兩岸多為垂直且高聳的「三面光」混凝土護岸，對陸龜等爬行類動物而言如同不可逾越的高牆，阻斷了牠們往返水岸覓食與森林棲息的路徑；打除約6861平方公尺的混凝土塊並現地回收為砌石材料，將陡峭護岸改造成「親水緩坡」與「濱水林帶」，給了「食蛇龜」移動的廊道。

    此外，監測團隊在指南溪空域記錄到多達9隻的二級保育類「赤腹鷹」小群，是114年度水利處監測場域中紀錄數量最多的區域；大冠鷲、鳳頭蒼鷹及黃嘴角鴞也均有穩定紀錄。水域與陸域交界處記錄到蜻蜓目物種達18種，尤其工程營造的「瀨區」，讓偏好流動水域的樂仙蜻蜓與特有種短腹幽蟌的數量大增，而紅腹細蟌、及背細蟌等細總科物種數量，因濱溪緩坡植被營造也大幅增加，顯示當地的生態鏈已趨於完整且健康。

    指南溪濟賢橋至渡賢橋施工後，塊石石組營造瀨區，護岸緩坡化。（圖由台北市水利處提供）

    指南溪濟賢橋至渡賢橋施工後，塊石石組營造瀨區，護岸緩坡化。（圖由台北市水利處提供）

    指南溪揮別水泥高護岸，一級保育類食蛇龜「爬」回來了。（圖由台北市水利處提供）

    指南溪揮別水泥高護岸，一級保育類食蛇龜「爬」回來了。（圖由台北市水利處提供）

