興大結合無人機、AI建置「水稻水資源灌溉平台」取代人工觀測

楊靜瑩（右3）與楊明德（左2）團隊開發「水稻精準水資源灌溉決策平台獲肯定。（圖：興大提供）

因應水資源短缺，中興大學農藝學系特聘教授楊靜瑩與土木系終身特聘教授楊明德研究團隊，結合無人機及生成式AI，開發出「水稻精準水資源灌溉決策平台」，以不同乾旱情境判別水稻缺水程度進而預測產量，提出最佳灌溉策略，提升用水效率，有效取代傳統依賴人工觀測方式，相關平台在彰化縣永靖鄉完成落地驗證，有助農民以客觀數據進行田間水分管理決策。

楊靜瑩指出，當稻田呈現無湛水狀態下裸露土表時，稻株植體尚不會立即性的遭遇乾旱逆境，一旦肉眼可看到葉片捲曲或土壤乾裂時，往往已錯過最佳灌溉時機。

請繼續往下閱讀...

為讓農田灌溉更具效率，楊靜瑩率碩士生張煜承與土木系終身特聘教授楊明德兼院長及博士生曾信鴻合作，開發「水稻精準水資源灌溉決策平台」，將植體生理參數結合無人機多光譜影像與熱影像，透過生成式AI進行資料擴增，並以不同乾旱情境判別水稻缺水程度進而預測產量，提出最佳灌溉策略。

楊靜瑩說，透過影像波段參數輸入模式，能快速提供稻株當前的植體水分含量，將田區分級為急需灌溉、需灌水或不需灌溉，並提供灌溉建議，以避免影響產量或持續投入的成本損失；未來更可支援農政單位進行區域水資源調度，面對枯水期可能發生的停灌政策，提供即時的灌溉需求預測。

興大指出，這項平台挑戰之前也財團法人中技社2025「生成式AI應用」創意競賽，從54件參賽作品中脫穎而出，摘第1名及40萬元獎金；競賽評審團肯定，該技術利用無人機與熱像儀即時掌握稻田含水狀態，以資料驅動方式達成在最省灌溉水的條件下達到最佳稻穫量，兼具民生價值、技術含量與經濟效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法