    北市去年鳥類救援破5千件 繁殖季「3不原則」避免誤救學飛幼鳥

    2026/03/12 10:17 記者孫唯容／台北報導
    動保處提醒許多掉落在地面的幼鳥其實正處於練飛階段，親鳥通常就在附近觀察，提醒民眾勿隨意觸碰幼鳥。（動保處提供）

    動保處提醒許多掉落在地面的幼鳥其實正處於練飛階段，親鳥通常就在附近觀察，提醒民眾勿隨意觸碰幼鳥。（動保處提供）

    北市鄰山公園或校園常見鳥類蹤跡，根據北市動物保護處統計，台北市去年鳥類救援通報高達5,823件，其中通報幼鳥救援即占半數，多集中於4月至7月的繁殖季節。動保處也提醒市民避免誤救學飛幼鳥，遇見鳥類應落實「不干擾、不接觸、不餵食」三不原則。

    動保處表示，去年5月接獲民眾通報，發現屋簷下的燕子窩有幼鳥掉落，派出救援隊員至現場勘查，發現親鳥仍在周遭徘徊，隨即協助將燕子幼鳥送回巢穴。許多掉落在地面的幼鳥其實正處於練飛階段，親鳥通常就在附近觀察，提醒民眾勿隨意觸碰幼鳥，若民眾貿然撿拾帶走，反而會讓牠們被迫與親鳥分離，另外親鳥也會發現幼鳥傷病虛弱而將牠自然淘汰，應尊重自然生態，無須過度干預。

    動保處也分享，另一起發生於去年7月的案例，民眾在士林區的太陽廣場水溝發現1隻受傷貓頭鷹無法飛行，主動觀察周遭並沒有鳥巢或同類的蹤跡，隨即通報1959動物保護專線，在話務人員的指導下，以布蓋住鳥的身體並協助裝入紙箱暫時安置，並由派出所協助交由動保處救援隊員處理。經動保處確認，受傷貓頭鷹為保育類黃嘴領角鴞的幼鳥，已後送至台灣猛禽研究會照護，在研究會人員專業照顧下恢復康復並成功野放。

    動保處強調，鳥類的救援核心理念是「不干預自然」，民眾遇見鳥類時應落實「不干擾、不接觸、不餵食」三不原則，發現有受傷的鳥類則需「先觀察、後通報」，切勿私自將鳥隻帶回家飼養或擅自餵食，以免因錯誤的照顧方式造成動物的二次傷害，甚至可能違反《野生動物保育法》。動保處救援的鳥類皆交由專業單位照顧，待康復後放回原棲地，讓生命重回自然生態循環。

    民眾若發現受傷或受困動物，也可以在第一時間撥打1959動物保護專線，亦可利用「臺北市政府LINE@」即時通報，並透過上傳影片或照片，提供更詳盡的資訊以利救援隊員即時判斷救援需求。

    民眾在士林區的太陽廣場水溝發現1隻受傷貓頭鷹無法飛行，主動觀察周遭並沒有鳥巢或同類的蹤跡,隨即通報1959動物保護專線。（動保處提供）

    民眾在士林區的太陽廣場水溝發現1隻受傷貓頭鷹無法飛行，主動觀察周遭並沒有鳥巢或同類的蹤跡，隨即通報1959動物保護專線。（動保處提供）

    動保處去年5月接獲民眾通報，發現屋簷下的燕子窩有幼鳥掉落，派出救援隊員至現場勘查，發現親鳥仍在周遭徘徊，隨即協助將燕子幼鳥送回巢穴。（動保處提供）

    動保處去年5月接獲民眾通報，發現屋簷下的燕子窩有幼鳥掉落，派出救援隊員至現場勘查，發現親鳥仍在周遭徘徊，隨即協助將燕子幼鳥送回巢穴。（動保處提供）

