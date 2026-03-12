再掀熱潮 ！「超人力霸王」降臨高雄鳳山 民眾爭相拍照打卡

「超人力霸王」降臨鳳山行政中心後方草地，吸引親子拍照打卡。（記者陳文嬋攝）

「2026高雄冬日遊樂園」為期23天圓滿落幕，「超人力霸王」轉移陣地，降臨高雄市鳳山行政中心後方草地，吸引許多民眾拍照打卡，成為另類觀光景點，再掀熱潮。

高雄市今年以60週年日本經典IP「超人力霸王」降臨港都為主題，採取海陸空方式展演，結合高雄城市景觀，搭配高雄港碼頭22座免費遊樂設施，推出超人力霸王見面會、親子互動展演與周邊系列活動，打響高雄城市國際形象，吸引突破731萬人次參與，創造逾126億元觀光產值。

「2026高雄冬日遊樂園」落幕後，市府將大型初代「超人力霸王」高4公尺、哥摩拉高5公尺擬真模型，放置鳳山行政中心後方草地，作為大型裝置藝術，許多民眾前來拍照打卡。

三民區邱姓市民今天一大早帶著2歲兒子來搶拍「超人力霸王」，邱女說，「2026高雄冬日遊樂園」好玩，兒子念念不忘「超人力霸王」，獲悉「超人力霸王」出沒市府後方，找了好多地方，才終於找到「超人力霸王」，兒子看了很開心，覺得很值得。

黃先生家住鳳山行政中心附近，經過發現「超人力霸王」降臨市府草地，趁著一大早上學前，帶著兒子、女兒前來拍照，比出「超人力霸王」姿勢，開心合照留念。

