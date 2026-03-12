高雄美濃湖環湖聯絡道路重新刨鋪 總面積4.3萬平方公尺

美濃湖環湖聯絡道路重新刨鋪，出遊更安全舒適。（工務局提供）

為提升美濃湖觀光交通品質，高雄市道工處針對美濃湖環湖聯絡道路重新刨鋪，獲內政部國土署1040萬元經費補助，改善總面積達4.3萬平方公尺，近日已完工，遊客環湖更舒適安全。

美濃湖是高雄重要觀光休閒景點，水域面積達21公頃，是高雄市僅次於澄清湖的第二大人工湖，串聯農村聚落、客庄文化景點與自行車路網。周邊道路長年使用下，已出現不平、龜裂等老化情形，影響通行品質。

高雄市工務局長楊欽富表示，此次針對環湖及地區聯絡道路進行改善，包含民權路（福美路至泰安路）、泰安路（民權路至民族路）、民族路（泰安路至民族路 74巷）、民族路 74巷、廣興街 461巷、福美路（廣興街 461巷至民權路）等路段，選用再生瀝青混凝土，翻新美濃湖周邊重要動線，總面積約4.3萬平方公尺，已全數完工，提供安全舒適的綠色運輸環境。

道工處強調，美濃湖環湖聯絡道路重新刨鋪後，並配合交通局規劃調整標線，增繪多處路口停、讓、慢、網狀線等標示；另於泰安、民族路口增繪行人穿越線，提醒駕駛注意並養成路口減速慢行。

高市府指出，美濃湖區內栽植多樣樹種、開花灌木及水生植物，冬春之際有大批候鳥駐足歇息，全區沿湖畔則設有環湖步道及自行車道，湖光山色與生態美景吸引遊客到此悠遊騎行，周邊聯絡道路改善後，居民與遊客前往美濃湖更加便利。

泰安路改善後。（工務局提供）

