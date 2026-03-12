清明掃墓車潮現 大溪分局週六起連續8個例假日實施交管

針對由大溪區復興路駛入佛光山寶塔寺及和平禪寺的祭祖掃墓車輛，大溪警方將於週六起連續8個假日，採單向通行管制。（圖由警方提供）

配合國人清明掃墓習俗，桃園市政府警察局大溪分局於3月14、15、21、22、28、29及4月3、6日，每日上午7點至下午2點，針對由復興路駛入佛光山寶塔寺、和平禪寺的車輛，採單向通行管制，現場將設置指示標誌，並由寺方人員協助引導。

警方建議，民眾可由復興路一段23巷、145巷（黃日香豆乾店對向路口）及桃58線（美山路、萊爾富對面路口、尚德療養院旁）進入，現場將設置指示標誌；至於離場動線，建議祭祀結束民眾由美和路駛出復興路離場，以避免車流交織。

另，美華第一公墓周邊道路狹窄、會車不易，警方會於上述時段在復興路與美山路口、復興路與中華路口、復興路與文化路口，派遣警力加強疏導，並於公墓入口視車流狀況彈性實施交通管制，請民眾配合。

大溪分局建議替代道路，往三峽方向建議改由中華路右轉信義路行駛；往鶯歌方向建議改由大鶯路銜接國道3號三鶯交流道；康莊路往南車輛則可經台4線接台3乙線往國道3號龍潭或高原交流道；往石門水庫方向可經中線管制站接台3乙線往國道3號高原交流道行駛。

警方呼籲，清明掃墓期間車流勢必增加，請民眾提早規劃行程，避開尖峰時段，並遵守交通號誌及現場員警指揮，耐心行駛並互相禮讓，共同維護道路秩序與行車安全，確保祭祖掃墓行程平安順利。

