行政院和考試院合作 提升公務土木人力培育與留任動能

因應國考不足額錄取問題，考試院秘書長劉建忻表示，很佩服公共工程委員會 半年準備即開辦花東地區土木工程學分班，培育在地人才。（公共工程委員會）

因應國考不足額錄取問題，主要反映在土木工程等特定類科及區域，行政院公共工程委員會開辦「花東地區土木工程學分班」，考試院秘書長劉建忻表示，在地專業人才的培育是所有建設的基礎，相關人才培育的在地化是相當重要的解方，行政院及考試院為土木工程人才在地培育所做的努力，盼不斷提升公部門培育和招募專業人才的能量。

劉建忻指出，銓敘部和行政院人事總處合作推動職務列等調整方案，讓土木工程機關的委任官等比例大幅下降，希望未來土木工程的最低列等盡可能以薦任官等為主，以符合其專業價值；另也鬆綁專技轉任制度，讓具備工程專業證照者得直接轉任第七職等以上的職務，增加機關人力進用管道；而就待遇的部分，行政院也已調高專業加給、工程獎勵金額度，並實施留任獎金，展現對專業價值的重視。

劉建忻並說明考試院對於土木工程人力招募不易所做的努力，為了減輕考生負擔，考選部合理務實調整相關考試的專業科目，高考三級由6科減為4科、普考由4科減為3科，從今（2026）年起適用，地方特考也規劃配合調整，另針對原民特考所需的土木工程人力，也正和教育部及原住民族委員會共同研商人才培育計畫，並表示他很佩服公共工程委員會只花半年多時間，就將此一計畫付諸行動。

劉建忻說，公務人力的養成是長期且完整的系統，無論是「教、考、訓、用、留」，每一個階段都很關鍵，需要跨機關的共同努力，未來行政院和考試院各相關部會，會持續分工協力，吸引更多的人才來建設國家、造福地方。

