嘉縣攜手公益團體培訓38健甲志工 修剪保健阿里山長輩趾甲

嘉義縣政府媒合公益團體，為阿里山鄉長輩進行專業足部照護，守護雙腳健康。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣阿里山鄉獨居長輩因視力模糊、手腳顫抖或勞動，導致趾甲異常肥厚、捲甲，無法自理恐引發甲溝炎影響健康，嘉義縣政府社會局攜手台灣甜豆文藝及健康促進協會等公益團體培訓38名健甲志工，近日到阿里山鄉山美部落為獨居長輩修剪趾甲、關懷長輩足部健康。

縣府表示，阿里山老人比率達20%，許多獨老長輩趾甲異常肥厚還有捲甲，甚至因無法自理而引發甲溝炎，華山基金會將此狀況反映社會局、民政處，媒合民間資源照顧山區長輩。

台灣甜豆文藝及健康促進協會2023年起推動「足步踏實」行動，協會執行長劉銀冰評估阿里山需求，結合中華高滲透水冷光照護協會，媒合棉被、黑芝麻糊等物資，11日到阿里山鄉山美部落文健站舉辦「足步在雲端，踏實阿里山」關懷活動，由專業志工逐一評估長輩護足需求，實地進行足步照護，讓原鄉長輩受到細緻呵護。

劉銀冰說，剪趾不只為了美觀，許多長輩罹患糖尿病或有血液循環問題，小傷口恐形成潰瘍，志工介入修剪可避免出現潰瘍。

劉銀冰表示，感謝社會局協助辦理，截至去年12月已培訓38名健甲志工，累計服務達1萬1724人次，期許今年擴展山區服務範圍，讓更多長輩擁有健康雙腳。

阿里山鄉長高瑞芳表示，山區長輩農作勞累，雙腳也常受傷，此次20多位長輩接受志工服務，修剪趾甲後走路輕盈，讓部落人民很感動。

健甲志工幫獨居長輩修趾甲，避免發生甲溝炎等情形。（嘉義縣政府提供）

「足步在雲端，踏實阿里山」關懷活動在山美部落舉辦，嘉義縣政府社會局長張翠瑤（右四）等人，感謝公益團體的付出。（嘉義縣政府提供）

