    生活

    台日教育友好交流 岡山學藝館高校師生訪屏榮高中

    2026/03/12 09:46 記者羅欣貞／屏東報導
    日本岡山學藝館高等學校師生到訪屏榮高中，帶來精彩的太鼓演出。（記者羅欣貞攝）

    日本岡山學藝館高等學校45名師生3月11日至12日到訪位於屏東市的屏榮高中，展開為期兩天的姐妹校交流活動，兩校學生透過接待家庭、表演互動與創作交流建立友誼，在輕鬆自然的氛圍中，更加認識彼此的生活與學習環境。

    屏榮高中與岡山學藝館高等學校2011年締結姊妹校以來，長期推動學生互訪交流。今（2026）年的訪問行程，日本師生3月11日下午抵達屏榮高中後，學校安排學生接待家庭住宿，讓日本學生走進台灣家庭，體驗在地文化，也感受台灣家庭的熱情與日常互動。

    今（12）日上午，學校舉辦歡迎會為交流活動揭開序幕。屏榮高中學生以一系列表演迎接遠道而來的日本師生，包括合唱團演唱《淚光閃閃》，幼保科帶來「晴光傘舞」，以及熱舞社展現充滿活力的舞蹈演出，展現學生多元的社團特色與青春活力。隨後，日本學生帶來氣勢十足的和太鼓表演，整齊有力的鼓聲震撼全場，也讓在場師生感受到日本傳統藝術的魅力。

    除了表演交流外，兩校學生也進行AI影音創作交流活動。學生分組討論並發想創意，嘗試運用人工智慧工具進行影音創作，彼此分享想法與成果，在合作過程中激盪出許多有趣的創意，也增進跨國合作的經驗。

    交流活動中，日本師生也參觀屏榮高中校園與各科教學空間，了解學校多元的課程規劃與學習環境。午餐時間由餐飲科學生準備在地特色餐點招待來訪師生，並安排品嚐台灣代表性飲品珍珠奶茶，讓日本師生體驗台灣特色飲食文化。

    屏榮高中校長李欣蔓表示，姊妹校交流不僅讓學生有機會認識不同國家的教育環境，也能在互動過程中培養溝通能力與國際視野。未來兩校將持續推動學生交流與教育合作，讓台日之間的友誼在青年世代中長久延續。

    太鼓演出整齊有力震撼全場，屏榮高中師生感受到日本傳統藝術的魅力。（記者羅欣貞攝）

