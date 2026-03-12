為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台積電、美光都有！台中就博會釋7000職缺 AI工程師月薪上看10萬

    2026/03/12 10:24 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市府與中興大學合辦就業博覽會，活動現場設置「XR實境接軌就業」專區，民眾可透過虛擬實境體驗了解職場工作環境及面試穿搭建議。（台中市勞工局提供）

    台中市府與中興大學合辦就業博覽會，活動現場設置「XR實境接軌就業」專區，民眾可透過虛擬實境體驗了解職場工作環境及面試穿搭建議。（台中市勞工局提供）

    台中市政府與中興大學合作舉辦今年上半年最大場就業博覽會，將於3月21日在中興大學惠蓀堂登場，台積電、大立光、台灣美光、聯亞科技等80家國內知名廠商，提供超過7000個工作機會，薪資上看10萬元。

    這次徵才廠商包含全球晶圓代工龍頭「台積電」、光學光電設備製造商「大立光」、美國記憶體大廠「美光」及電子氣體製造商「聯亞科技」，逾7000個工作機會，其中全球唯一跨三大網管技術「N-Partner新夥伴科技」釋出大數據、AI軟體工程師，薪資上看10萬元，也開發1750個不限學經歷職缺。

    因應大環境，市府針對不同族群業服務需求，提出8項就業支持服務，以「挺你」為核心，從挺你初入職場（青年）、挺你樂齡回流（中高齡）、挺你翻轉弱勢（身障、低收、二度就業婦女等）、挺你前進產業（缺工）、挺你遠距就業（跨域）、挺你度過低潮（失業給付）、挺你見面求職（徵才活動）及挺你圓夢應援（創業）等8大服務面向。

    活動現場也設置「XR實境接軌就業」專區，民眾可透過虛擬實境體驗了解職場工作環境及面試穿搭建議，還有設置青年獎勵金專區，提供各項就業促進措施及獎勵金諮詢，另外象徵求職順利、就業成功的就服處人氣IP就狸賀登場，只要在現場與就狸賀拍照打卡，就可以獲得一份精美小禮物。

    台中市府與中興大學合辦就業博覽會，邀請台積電、大立光、台灣美光等科技大廠徵才。（台中市勞工局提供）

    台中市府與中興大學合辦就業博覽會，邀請台積電、大立光、台灣美光等科技大廠徵才。（台中市勞工局提供）

